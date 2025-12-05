Khung giờ các phương tiện được đi đường đèo Prenn để lên Đà Lạt

Ngày 5/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản cho phép xe cộ, người dân và du khách tạm thời di chuyển trở lại trên tuyến đường đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 5 đến 7/12.

Xe cộ đã được đi lại qua đèo Prenn. Ảnh: K.P

Theo văn bản, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được phép đi lại trên đèo Prenn theo khung giờ quy định.

Cụ thể, ngày 5/12, các phương tiện được đi lại từ 9h đến 22h. Trong hai ngày 6 và 7/12, thời gian đi lại kéo dài từ 5h đến 22h.

Từ tối 4/12 đến sáng 5/12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị thi công đã huy động nhiều máy móc như xe múc, xe ben, máy cưa… làm việc xuyên đêm để khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 QL20.

Tại đây, hàng trăm khối đất đá và cây cối sạt xuống mặt đường đã được thu dọn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đơn vị chủ rừng cưa hạ, xử lý những cây thông trên đỉnh taluy có dấu hiệu bật gốc, nguy cơ ngã đổ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 4/12, mưa lớn kéo dài đã khiến đèo Prenn, cửa ngõ chính vào, ra Đà Lạt xảy ra sạt lở taluy dương tại Km225+300 quốc lộ 20, khiến giao thông ách tắc.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưa cắt cây rừng ngã đổ, di chuyển đất đá để khơi thông tuyến đèo Prenn và đèo các đèo khác quanh Đà Lạt do sạt lở gây ra.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn kéo dài trong đêm 3/12 làm nhiều vị trí taluy dương trên đèo Mimosa, Prenn, Sa Com sạt lở, đất đá và cây rừng đổ xuống vùi lấp mặt đường.

Riêng đèo Mimosa có 1 điểm sạt với khối lượng đất đá lớn. Cơ quan chức năng huy động người và phương tiện xử lý hiện trường. Sau đó, đèo Prenn tiếp tục xảy ra sạt lở lớn vào trưa ngày 4/12. Để khắc phục sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho người dân và du khách tạm dừng đi lại qua khu vực sạt lở trên đèo Prenn.