Các món ăn làm tăng huyết áp

(VTC News) -

Thịt nguội

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Lovemyfamilymag cho biết, thịt nguội là thực phẩm đã qua chế biến, chứa lượng lớn natri. Một khẩu phần khoảng 50gam thịt nguội thông thường có hàm lượng natri khoảng 600mg.

Khi thịt nguội này được kết hợp với các thành phần khác như bánh mì, hàm lượng natri còn cao hơn nữa.

Sốt cà chua lon

Người bệnh tăng huyết áp nên tránh dùng các loại nước sốt.

Muối được sử dụng làm chất bảo quản trong các loại nước sốt này và nhiều muối gây rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi sự cân bằng điện giải bị xáo trộn, thận cũng bị rối loạn và làm cho huyết áp tăng lên.

Do đó, người bệnh tăng huyết áp cũng nên tránh loại thực phẩm này.

Món ăn nhiều đường

Đường và đồ uống có đường là một trong số tác nhân góp phần gây tăng cân. Thừa cân và béo phì là những yếu tố làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp. Do đó, với bệnh nhân mắc bệnh lý này thì những món ăn chứa nhiều đường cũng nên đưa vào danh sách cần tránh nếu không muốn bệnh lý của mình trở nên trầm trọng hơn.

Dưa muối chua

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, dưa chua được chế biến bằng cách dùng rất nhiều muối để tránh hư hỏng và tăng thời gian bảo quản.

Dưa càng ủ lâu ngày thì lượng muối được hấp thu càng nhiều muối, điều đó không hề tốt cho sức khỏe của bệnh nhân cao huyết áp. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế tối đa loại thực phẩm này.

Thịt đỏ

Thịt đỏ là nguồn cung cấp sắt Haem chính cho cơ thể. Sắt Haem này có liên quan trực tiếp đến mức huyết áp của cơ thể con người.

Thịt đỏ cũng chứa nhiều natri hơn thịt trắng và hải sản. Do đó nên hạn chế sử dụng thịt đỏ để kiểm soát huyết áp và tránh tăng huyết áp.