Các điệp viên nguyên mẫu của nhân vật 'James Bond' là ai?

Ian Fleming, "cha đẻ" của điệp viên 007, luôn phủ nhận việc xây dựng nhân vật dựa trên chính mình hay bất kỳ đồng nghiệp nào trong thời gian ông phục vụ tại Cục Tình báo Hải quân Anh trong Thế chiến II. Ông mô tả Bond là “phiên bản lãng mạn hóa” từ nhiều phẩm chất ông quan sát được ở các đặc vụ và lính biệt kích, chứ không phải “điệp viên thực thụ, có thể đang ngồi cạnh khi bạn đọc cuốn sách này".

Ẩn dưới lớp hư cấu

Dù vậy, người hâm mộ vẫn kiên trì đối chiếu 14 tiểu thuyết gốc với hồ sơ quân ngũ của Fleming, và phát hiện nhiều chi tiết tương đồng. Theo các nhà nghiên cứu, Fleming “viết những gì mình biết”, chỉ là phải ông khéo léo giấu giếm dưới lớp hư cấu để tránh vi phạm Đạo luật Bí mật Quốc gia của Anh.

Nhân vật "James Bond" được cho là lấy cảm hứng từ các điệp viên có thật. (Ảnh: Getty)

Phần lớn hồ sơ thời chiến của Fleming dường như vẫn được phân loại mật, vì vậy thường rất khó để biết chính xác vai trò của ông trong nhiều hoạt động. Theo trang web chính thức, Đơn vị Tấn công 30 (AU), một đội biệt kích Anh huyền thoại được thành lập năm 1942 để thu thập thông tin tình báo về kẻ thù, chính là đứa con tinh thần của ông.

Một trong những chiến công vĩ đại nhất của đơn vị này là việc chiếm được thành công một trong những thiết bị mã hóa "Enigma" huyền thoại của Đức Quốc xã và thu giữ một kho tàng hồ sơ hải quân lịch sử của Đức.

Fleming còn tham gia sắp đặt nhiều chiến dịch nổi tiếng như Operation Mincemeat, nơi một thi thể cải trang thành sĩ quan Anh được “thả trôi” vào bờ biển Tây Ban Nha cùng tài liệu giả, đánh lạc hướng quân Đức và mở đường cho phe Đồng minh đổ bộ Sicily.

Các biệt kích AU của Fleming đã được huấn luyện nhiều kỹ năng tương tự Bond. Theo Craig Cabell, tác giả của cuốn "Ian Fleming's Secret War" (Cuộc chiến Bí mật của Ian Fleming) (2008), những kỹ năng đó bao gồm sử dụng vũ khí hạng nhẹ, súng cối, lựu đạn và chất nổ, nhảy dù, phá két sắt và bẻ khóa, cùng nhiều kỹ năng đặc biệt khác.

M và Q

Các đồng nghiệp thời chiến của ông cũng trở thành nguyên mẫu cho những nhân vật biểu tượng. John Godfrey, giám đốc tình báo hải quân, được cho là nguồn cảm hứng cho “M” - cấp trên nghiêm khắc của Bond. Trong khi đó, Charles Fraser-Smith, một quan chức chuyên chế tạo thiết bị cho điệp viên, đã truyền cảm hứng cho nhân vật “Q” với hàng loạt phát minh kỳ lạ như bóng golf rỗng chứa mật thư.

Ngay cả siêu xe Aston Martin trong Goldfinger cũng bắt nguồn từ niềm say mê cơ khí và công nghệ gián điệp của Fleming. Nếu trên trang sách xe chỉ có vài chi tiết phòng thân như khoang giấu vũ khí, thì bản điện ảnh năm 1964 đã nâng tầm với ghế phóng, súng máy và dao rạch lốp.

Bond xuất hiện đúng lúc Chiến tranh Lạnh bước vào cao trào, khi thế giới nơm nớp lo sợ trước bờ vực hạt nhân. Với độc giả, nhân vật anh hùng của Fleming mang lại câu chuyện lãng mạn về sự kiểm soát: một điệp viên can đảm, hóm hỉnh, tài giỏi và được trang bị vô số “đồ chơi” tối tân.

Fleming thậm chí còn "trang bị" cho kẻ thù của Bond một số thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như kim đan tẩm độc và dao cắt giày có thể thu vào trong From Russia With Love và chiếc mũ quả dưa vành nhọn mà tay sai Oddjob đội (và thỉnh thoảng ném đi) trong Goldfinger.

Các tiểu thuyết nhanh chóng thu hút mọi tầng lớp, từ Tổng thống John F. Kennedy đến giám đốc CIA Allen Dulles.

Fleming qua đời năm 1964, di sản của ông và biểu tượng 007 vẫn sống mãi, tiếp tục định hình văn hóa đại chúng và hình tượng điệp viên hiện đại.