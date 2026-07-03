Ca sĩ Khánh Ly tiết lộ lý do đưa tình ca Nga bất hủ vào liveshow đầu tiên

(VTC News) -

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ, tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly mới thực hiện liveshow riêng đầu tiên mang tên "Khát vọng tình yêu", dự kiến diễn ra tối 24/7 tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo công bố chương trình, Khánh Ly cho biết cô từng nhiều lần ấp ủ thực hiện liveshow nhưng phải gác lại vì bận học tập, nghiên cứu, giảng dạy cũng như chưa đủ tự tin về chuyên môn. Bên cạnh đó, yếu tố kinh phí cũng là rào cản không nhỏ bởi một chương trình quy mô cần nguồn đầu tư lên tới hàng tỷ đồng.

Ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Liveshow Khát vọng tình yêu được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc gồm ba chương: "Ký ức dòng sông", "Chiến tranh và hòa bình" và "Khát vọng tình yêu". Xuyên suốt chương trình là hình tượng dòng sông - biểu tượng của ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình đời người.

Đặc biệt, chương "Chiến tranh và hòa bình" sẽ tái hiện những bản tình ca Nga nổi tiếng như Đôi bờ, Volga xinh đẹp, Giờ này anh ở đâu, Chiều hải cảng, Triệu đóa hồng..., kết hợp cùng các ca khúc Việt Nam để lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình và sự kết nối giữa hai nền văn hóa.

Theo Khánh Ly, việc đưa nhạc Nga vào liveshow trước hết là lời tri ân dành cho cố GS.NSND Nguyễn Trung Kiên và GS.NGND Trần Thu Hà - hai người thầy đã dìu dắt cô trong học tập, biểu diễn cũng như nghiên cứu khoa học.

Trong gần 5 năm thực hiện luận án tiến sĩ về thanh nhạc Nga, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian nghiên cứu giáo trình, tài liệu và các tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc xứ sở bạch dương. Chính quá trình này giúp cô hiểu sâu hơn những giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình được gửi gắm trong các sáng tác.

"Tôi rất yêu âm nhạc Nga. Những bài hát ấy đã sống trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam và có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Việc đưa nhạc Nga vào liveshow vừa là lời tri ân những người thầy, vừa là sự biết ơn đối với nền âm nhạc đã ảnh hưởng rất lớn đến tư duy nghệ thuật của mình", Khánh Ly chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận thể hiện nhạc Nga là thử thách không nhỏ bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam đã ghi dấu ấn sâu đậm với dòng nhạc này. Tuy nhiên, cô kỳ vọng những bản phối mới của NSND Quang Vinh cùng ê-kíp sẽ mang đến diện mạo mới mẻ hơn, giúp các tác phẩm kinh điển đến gần khán giả trẻ mà vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có.

Theo Khánh Ly, âm nhạc Nga không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa hai nền văn hóa từng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử. Việt Nam và Nga đều từng trải qua chiến tranh, đều có những tác phẩm bất hủ ca ngợi người mẹ, người lính, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình. Chính sự đồng điệu ấy khiến các ca khúc Nga hòa quyện với những tác phẩm Việt Nam trong toàn bộ mạch cảm xúc của liveshow.

NSND Quang Thọ đánh giá cao hành trình bền bỉ của Khánh Ly.

Tại họp báo, NSND Quang Thọ đánh giá cao hành trình bền bỉ của Khánh Ly. Ông cho biết đã chứng kiến nữ ca sĩ từ những ngày đầu bước chân vào Nhạc viện Hà Nội và luôn ấn tượng với tinh thần học tập nghiêm túc, sự chăm chỉ cùng ý chí vươn lên của cô. Theo nam nghệ sĩ, không nhiều người vừa theo đuổi biểu diễn, vừa hoàn thành con đường nghiên cứu để trở thành Tiến sĩ âm nhạc khi đã có gia đình và con nhỏ.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cũng nhận xét Khánh Ly là người "không đi nhanh nhưng đi rất chắc". Ông tin khán giả sẽ chờ đợi một liveshow được nữ ca sĩ ấp ủ trong nhiều năm, nơi những bản tình ca Nga sẽ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc bên cạnh các ca khúc quê hương, cách mạng và trữ tình đã làm nên dấu ấn của cô suốt hai thập kỷ ca hát.

Bên lề họp báo, ca sĩ Khánh Ly cũng lần đầu lên tiếng về việc thường được công chúng gọi là "ca sĩ, tiến sĩ đại gia" khi sở hữu khuôn viên rộng khoảng 25.000 m². Nữ ca sĩ cho biết khối tài sản này đã được gia đình gây dựng từ nhiều năm trước và không phải tự nhiên có được. Cô khẳng định luôn trân trọng những gì mình đang sở hữu nhưng chưa bao giờ xem đó là điểm tựa để ỷ lại trong sự nghiệp. "Tôi vẫn luôn chăm chỉ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và ca hát để khẳng định giá trị của bản thân", cô chia sẻ.