Đóng

Bùn đặc quánh phủ kín trung tâm y tế ở Lạng Sơn, bác sĩ kiệt sức dọn đống đổ nát

(VTC News) -

Bùn đặc quánh phủ kín Trung tâm Y tế Hữu Lũng (Lạng Sơn), bác sĩ choáng váng trước thiệt hại nặng nề, kiệt sức dọn đống đổ nát.

Văn Chương
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới