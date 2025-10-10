+
Bùn đặc quánh phủ kín trung tâm y tế ở Lạng Sơn, bác sĩ kiệt sức dọn đống đổ nát
(VTC News) -
Bùn đặc quánh phủ kín Trung tâm Y tế Hữu Lũng (Lạng Sơn), bác sĩ choáng váng trước thiệt hại nặng nề, kiệt sức dọn đống đổ nát.
Tin mới
Cà Mau muốn thành cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030
18:21 10/10/2025
Đầu Tư
Trường ở Hà Nội cho học sinh học online suốt 10 ngày vì ngập
17:52 10/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Người không có hợp đồng lao động có thể vẫn được mua nhà ở xã hội
17:46 10/10/2025
Bất động sản
Cuộc thanh lọc của thị trường F&B: Hơn 50.000 cửa hàng ăn uống đóng cửa
17:40 10/10/2025
Thị trường
Điều tàu 300 tấn giữ cầu ở Bắc Ninh giữa lũ dữ
17:37 10/10/2025
Tin nóng
Sau khi bị bắt, các nền tảng mạng xã hội của Hoàng Hường xử lý thế nào?
17:34 10/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Ông Trump: Nga và Ukraine sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán
17:27 10/10/2025
Thời sự quốc tế
Diana Unicharm tặng 30.000 sản phẩm vệ sinh cho phụ nữ và trẻ em sau bão lũ
17:15 10/10/2025
Sống đẹp
BIDV được vinh danh 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc'
17:10 10/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Khoảnh khắc kinh hoàng: Động đất 7,5 độ rung chuyển loạt thành phố ở Philippines
17:00 10/10/2025
VTC NEWS TV
Sunshine Sky City ra hàng căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 giá 7x triệu/m²
16:59 10/10/2025
Bất động sản
Suất cơm bán trú 'lèo tèo' gây xôn xao: Lãnh đạo trường tiểu học ở Huế lên tiếng
16:57 10/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Gặp gỡ những gương mặt đưa công nghệ đến gần cuộc sống
16:52 10/10/2025
AI
Petrovietnam dẫn đầu Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam
16:47 10/10/2025
Kinh tế
Nhiều phụ nữ gặp biến chứng nặng do tiêm tan mỡ trôi nổi
16:45 10/10/2025
Tin tức
Xác định nhà vô địch giải golf Nam A Bank Vietnam Masters 2025
16:45 10/10/2025
Golf
Thái Nguyên sau lũ lịch sử: Xe tải, máy xúc chạy rầm rập dọn núi rác
16:40 10/10/2025
Tin nóng
Nhan sắc gây chú ý của Hương Giang trước thềm chinh chiến Miss Universe 2025
16:32 10/10/2025
Sao Việt
Người phụ nữ Venezuela giành giải Nobel Hoà bình 2025
16:30 10/10/2025
Thời sự quốc tế
Chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi lừa đảo, bắt cóc online
16:24 10/10/2025
Tin nóng
Nghiên cứu mới: Công thức 5HMO hàm lượng cao giúp trẻ cải thiện sức khỏe
16:14 10/10/2025
Tin tức
Vietlott 10/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/10/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:10 10/10/2025
Xổ số
Cách phân biệt bơ sáp với bơ nước
16:00 10/10/2025
Gia đình
Trào lưu chụp CT toàn thân tầm soát ung thư, đột quỵ và lời cảnh báo từ bác sĩ
15:59 10/10/2025
Tin tức
Masterise Group chiến thắng 'kép' tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025
15:55 10/10/2025
Bất động sản
Tăng tiếp 31 điểm, chứng khoán lập đỉnh lịch sử mới
15:50 10/10/2025
Tài chính
CSGT Bắc Ninh vượt lũ cứu hai sản phụ và con nhỏ giữa vùng ngập sâu
15:45 10/10/2025
Đời sống
Quảng Ngãi: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là ưu tiên hàng đầu
15:29 10/10/2025
Đầu Tư
EVN triển khai thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần
15:27 10/10/2025
Kinh tế
Tổng thống Trump vào top ứng viên Nobel Hoà bình 2025
15:24 10/10/2025
Thế giới