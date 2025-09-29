Bùn bất ngờ phun trào cao hàng mét trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội

Người dân cho biết sau khoảng 15 phút, hiện tượng phun trào đã ngưng. Đơn vị thi công rào chắn khu vực. Quán cà phê nằm trong vị trí xảy ra sự cố buộc phải tạm đóng cửa. Đây cũng là khu vực đang thi công ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Đây không phải lần đầu xuất hiện hiện tượng bùn phun trào trong quá trình thi công hầm ngầm tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội, đoạn Cầu Giấy – Ga Hà Nội.

Đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Ảnh: Lê Thắng

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/9, bùn cũng phun trào tại ngõ số 7 phố Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội), khiến người dân trong ngõ không thể ra vào. Đây là lần thứ hai hiện tượng này xảy ra tại khu vực trên.

Tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, bao gồm 8,5km trên cao và 4km đi ngầm. Trong quá trình thi công đoạn ngầm qua khu vực trung tâm thành phố, dự án đã gặp phải một số sự cố về địa chất và kỹ thuật.