Hà Nội: Bùn nhão phun cao nửa mét trên phố Giang Văn Minh

Người dân sinh sống trong ngõ 7 Giang Văn Minh cho biết, khoảng 16h25 ngày 8/9, họ bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ dưới mặt đất. Chỉ ít lâu sau, từ các khe cống, bùn đất nhão lẫn bọt khí bắt đầu trào lên mặt đường.
Chỉ sau 30 phút, dòng bùn loãng đã lan rộng, khiến giao thông trong khu vực bị ách tắc cục bộ.
Ở lối đi chính ra vào ngõ, bùn phun cao đến hơn nửa mét.
Sau đó, đơn vị thi công tuyến hầm Metro Nhổn – Ga Hà Nội vận chuyển các bao tải đất đến làm hàng rào để ngăn tình trạng bùn phun trào lan rộng ra các khu vực xung quanh.
Các tấm ván được vận chuyển vào để ngăn bùn.
Cống thoát nước tại lối đi đầu ngõ 7 phố Giang Văn Minh được phá bỏ để kiểm tra.
Đơn vị thi công tuyến hầm Metro Nhổn – Ga Hà Nội căng bạt giăng kín lối vào ngõ 7 phố Giang Văn Minh để xử lý sự cố.
Khoảng 17h25, một xe hút bùn được huy động đến để xử lý bùn đất. Đến 17h45, lần lượt 3 xe hút bùn khác được huy động đến.
Ông Doãn Hoàng Nam (trú tại số 41, ngõ 7 Giang Văn Minh) cho biết bùn nhão bất ngờ phun trào từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ và chỉ sau 30 phút đã gây ách tắc giao thông cục bộ.
Theo bà Vũ Thị Thanh Hương người dân sống trong ngõ 7 Giang Văn Minh, sau lần đầu xảy ra vụ bùn đất phun trào, các đơn vị liên quan đã đến đo đạc, chụp ảnh vết nứt của các nhà dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên các bên liên quan vẫn chưa có thông báo hay động thái gì thông báo lại.
Bà Vũ Thị Kim Cúc, một người dân sống tại ngõ 7 cho biết: “Từ lần đầu xảy ra chuyện bùn phun trào tại đây, nhà tôi cũng như các hộ dân khác bị ảnh hưởng, kết cấu nhà, tường, cửa bị rạn nứt thành nhiều vết lớn, vậy nên từ đầu tháng 5 chúng tôi không dám ở đây, phải đi thuê nhà khác ở".
"Tôi mong nhà thầu cùng các đơn vị liên quan sớm khắc phục và đưa ra giải pháp lâu dài, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân”, bà Cúc nói.