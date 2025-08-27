+
Bữa cơm của chiến sĩ diễu binh A80: Thực đơn có gì đặc biệt?
(VTC News) -
Cùng khám phá hậu trường bếp ăn A80 với thực đơn đặc biệt, góp phần quan trọng để các chiến sĩ vượt qua hàng ngàn giờ khổ luyện dưới nắng gắt.
DUNG NHIÊN
Tin mới
Ngân hàng điều chỉnh giá, USD tăng hết biên độ
14:08 27/08/2025
Tài chính
Lều bạt dã chiến biến vỉa hè Hà Nội thành ‘khán đài’ đặc biệt xem diễu binh
14:07 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Bữa cơm của chiến sĩ diễu binh A80: Thực đơn có gì đặc biệt?
14:06 27/08/2025
VTC NEWS TV
OpenAI và CEO Altman bị kiện vì ChatGPT liên quan đến vụ tự tử của thiếu niên
14:05 27/08/2025
Khoa học - Công nghệ
Tiệm vàng ở TP.HCM kín khách ngày giá lên 128 triệu đồng/lượng
14:02 27/08/2025
Thị trường
Đến Hà Nội xem diễu binh A80 nhất định phải check-in triển lãm trải nghiệm này
13:57 27/08/2025
Trẻ
Phá đường dây ma buôn túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 1,3kg heroin và ma túy đá
13:56 27/08/2025
Bản tin 113
Lịch âm 28/8 - Âm lịch hôm nay 28/8 chính xác nhất - lịch vạn niên 28/8/2025
13:55 27/08/2025
Lịch vạn niên
Meliá Hồ Tràm - tọa độ All-Inclusive đang lên ngôi cho kỳ nghỉ biển chuẩn mực
13:52 27/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nước sông Thanh Hoá vượt báo động 3, lực lượng chức năng cấp tập giúp dân sơ tán
13:42 27/08/2025
Đời sống
6 mẹo đơn giản giúp xào mực không ra nước, giòn thơm
13:30 27/08/2025
Gia đình
Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe
12:58 27/08/2025
VTC NEWS TV
80 năm Quốc khánh: Dấu ấn những lễ diễu binh đi cùng lịch sử dân tộc
12:51 27/08/2025
VTC NEWS TV
Dựng 10 nhà bạt 'khủng' phục vụ người dân tránh mưa xem diễu binh 2/9
12:48 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
24 giờ sau khi bão số 5 Kajiki tan, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới mới
12:45 27/08/2025
Thời tiết
Tổng Bí thư: 'Quốc hội phải dám mở đường, dám sửa đường'
12:42 27/08/2025
Chính trị
Ảnh Hoàng Thuỳ Linh sánh đôi bên Đen Vâu khiến người hâm mộ 'phát sốt'
12:39 27/08/2025
Sao Việt
Tổn thương nặng vùng sinh dục sau khi bị chó cắn
12:33 27/08/2025
Tin tức
Nhẫn đính hôn kim cương của Taylor Swift giá bao nhiêu?
12:32 27/08/2025
Sao thế giới
Chiếu miễn phí 'Mùi cỏ cháy', 'Địa đạo' và 50 tác phẩm điện ảnh Việt Nam
12:28 27/08/2025
Phim
Tranh cãi chuyện đem con nhỏ ngủ lều trên phố giữa đêm mưa lớn chờ sơ duyệt A80
12:22 27/08/2025
Giới trẻ
Triển lãm đặc biệt 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc: Chạm vào ký ức dân tộc
12:19 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng là người nước ngoài
12:19 27/08/2025
Bản tin 113
6 Kiều bào là Sứ giả tiếng Việt năm 2025
12:18 27/08/2025
Người Việt bốn phương
Bắt nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
12:07 27/08/2025
Bản tin 113
Võ sĩ MMA ra đòn 'dương Đông kích Tây', đối thủ tưởng tránh được lại bị đấm gục
12:00 27/08/2025
Võ Thuật
Ngày mai diễn ra Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'
11:53 27/08/2025
VTC NEWS TV
Serena Resort Kim Bôi ưu đãi mùa Vu Lan báo hiếu chỉ từ 2,05 triệu đồng/người
11:46 27/08/2025
Trẻ
Bùng nổ thương mại điện tử: Doanh nghiệp Việt đang lép vế trên sân nhà?
11:39 27/08/2025
Chuyển đổi số
Tàu Bắc - Nam sẽ dừng ở ga Giáp Bát trong 3 ngày diễn ra sự kiện A80
11:35 27/08/2025
Thị trường