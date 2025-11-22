Brazil thực hiện ‘bắt phòng ngừa’ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro

(VTC News) -

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 22/11 bị lực lượng chức năng bắt tạm giữ nhằm ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn. Lệnh bắt được thực thi vài ngày trước khi ông Bolsonaro bắt đầu thi hành án tù 27 năm vào đầu tuần sau.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xuất hiện ở cửa nhà riêng khi đang bị quản thúc tại gia ở Brasilia, Brazil, ngày 21/11/2025 (Ảnh: Reuters/Mateus Bonomi)

Cảnh sát liên bang cho biết lệnh bắt giữ phòng ngừa do chính lực lượng này đề nghị và được Tòa án Tối cao phê chuẩn. Ông Bolsonaro bị bắt tại nhà riêng khi đang trong giai đoạn thi hành án tại gia.

Nguồn tin của CNN Brasil cho biết việc con trai cả của ông, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, kêu gọi tổ chức một buổi cầu nguyện trước khu nhà nơi cựu tổng thống sinh sống đã thúc đẩy yêu cầu áp dụng biện pháp bắt giữ phòng ngừa.

Tòa án Tối cao cho biết họ nhận được thông tin về việc “triệu tập người ủng hộ” tham gia sự kiện, làm dấy lên dấu hiệu “nguy cơ cao về một âm mưu bỏ trốn”. Cơ quan này cảnh báo buổi tập trung có thể kéo dài nhiều ngày và gây ra những hệ quả khó lường.

“Sự hỗn loạn do cuộc tụ tập trái phép của những người ủng hộ bị án có khả năng cao làm ảnh hưởng đến lệnh quản thúc và các biện pháp phòng ngừa khác, tạo điều kiện cho việc bỏ trốn”, Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes viết trong quyết định ban hành lệnh bắt giữ.

Ngoài ra, tòa cho biết họ ghi nhận dấu hiệu thiết bị giám sát điện tử của Bolsonaro bị can thiệp trong rạng sáng cùng ngày.

“Những dữ liệu này cho thấy ý định tháo bỏ vòng định vị nhằm tạo điều kiện cho việc bỏ trốn giữa lúc đám đông gây hỗn loạn”, tòa nêu.

Hồi đầu năm, ông Jair Bolsonaro bị kết án 27 năm tù vì những hành vi nhằm duy trì quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022 và đang bị quản thúc tại gia. Bên cạnh đó, 4 trong 5 thẩm phán thuộc hội đồng xét xử của Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu kết tội ông.

Hình ảnh do CNN Brasil phát sóng cho thấy đoàn xe cảnh sát liên bang hộ tống Bolsonaro sau khi ông bị bắt.

Video cho thấy đoàn xe chở ông Bolsonaro sau khi ông bị cảnh sát liên bang bắt giữ. (Nguồn: CNN Brasil)

Ngoài cáo buộc tổ chức đảo chính, ông còn bị kết tội tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, thực hiện hành vi bạo lực nhằm vào cơ quan nhà nước và phá hoại tài sản công trong vụ bạo loạn ngày 8/1/2023.

Bolsonaro nhiều lần khẳng định ông là nạn nhân của vụ xét xử mang động cơ chính trị.

Đầu tháng này, một số quan chức quân đội cấp cao và một sĩ quan cảnh sát liên bang cũng bị tuyên án tù sau khi bị kết luận có liên quan đến âm mưu lật đổ và đe dọa tính mạng Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva.