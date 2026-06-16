Bóng đá châu Á khiến thế giới ngỡ ngàng, lập thành tích chưa từng có

(VTC News) -

Sau 5 ngày thi đấu đầu tiên của World Cup 2026, các đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tạo nên bất ngờ lớn khi thiết lập cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Lần lượt Hàn Quốc, Qatar, Australia, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Iran ra sân thi đấu ở lượt trận đầu tiên và không đội nào thất bại. Đây là lần đầu tiên bóng đá châu Á ghi nhận 6 đội tuyển cùng bất bại ở lượt trận ra quân tại World Cup.

Chuỗi trận bất bại này có ý nghĩa lớn, phản ánh sự vươn lên của bóng đá châu Á những năm gần đây. Trước đây, các đội tuyển của AFC thường không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh ở đấu trường thế giới, khó tiến sâu tại World Cup. So với mặt bằng chung các đội tuyển châu Âu và Nam Mỹ, ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có giai đoạn thua kém.

Tuy nhiên, điều này có xu hướng thay đổi. Ngay trong ngày khai mạc, Hàn Quốc gây ấn tượng khi đánh bại Cộng hoà Séc với tỷ số 2-1. Bất chấp việc bị đối thủ vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 2, Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng thành công. Hwang In-beom đóng vai người hùng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo để giúp đội bóng xứ kim chi giành chiến thắng trước đối thủ châu Âu.

Video: Hàn Quốc đánh bại Cộng hoà Séc với tỷ số 2-1

Nếu như tại World Cup 2022, Qatar không giành nổi điểm nào trên sân nhà, thì lần trở lại này họ đã tạo nên bất ngờ bằng trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ vào ngày 14/6. Đại diện Tây Á chịu sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Julen Lopetegui vẫn duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công.

Australia, thành viên của AFC nhưng sở hữu lối chơi đậm chất châu Âu, cũng góp phần tạo nên dấu ấn tại World Cup 2026. Trước một Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao về kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng, đại diện xứ chuột túi lựa chọn cách tiếp cận thực dụng với hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ. Australia cho thấy sự lạnh lùng đáng nể khi tận dụng tối đa những cơ hội phản công để giành tỷ số 2-0 chung cuộc.

Video: Australia giành chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan ở bảng F được đánh giá là một trong những dấu ấn nổi bật nhất. Dù phải đối đầu với đội bóng từng ba lần vào chung kết World Cup, thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn thi đấu sòng phẳng và hai lần gỡ hòa để giữ lại một điểm quý giá.

Màn thể hiện của đội tuyển Nhật Bản thậm chí khiến truyền thông Brazil - khi nghiên cứu các đối thủ mà đội bóng "vàng xanh" có thể gặp ở vòng trong - phải ngỡ ngàng. Tờ O Globo thể hiện sự quan tâm tới vóc dáng trên 1m80 của các cầu thủ Nhật Bản, đồng thời ấn tượng với việc các cầu thủ của "Samurai xanh" có thể lực và lối chơi không thua kém các đội bóng mạnh của châu Âu.

Ngày 16/6, bảng H World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến thêm đội bóng lớn chia điểm với đối thủ châu Á bị đánh giá thấp hơn. Uruguay (hạng 16 thế giới) hòa Ả Rập Xê Út (hạng 61) với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà đại diện châu Á dẫn trước tới phút 80. Ả Rập Xê Út bất ngờ đẩy cao đội hình, tạo ra 2 cơ hội liên tiếp và có bàn thắng ngay phút 30.

Người hùng của Ả Rập Xê Út trong trận đấu này là Abdulelah Al Amri. Sau một chuỗi tình huống cố định và bóng hai trước vòng cấm Uruguay, Al Amri - cầu thủ khoác áo Al Nassr cùng Cristiano Ronaldo - chớp thời cơ đá bồi cận thành mở tỷ số. Trước đó, chính Al Amri cũng khiến Muslera phải cứu thua sau pha đánh đầu nguy hiểm.

Trận đấu còn lại ngày hôm nay (16/6) có sự góp mặt của đội bóng châu Á là trận Iran hoà New Zealand 2-2. Dù New Zealand hai lần vượt lên nhờ khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của các chân sút trên hàng công, Iran vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu khi liên tiếp gỡ hòa để giữ lại 1 điểm.