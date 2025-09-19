Body shaming là gì, Body shaming người khác có bị xử phạt không?

(VTC News) -

Thuật ngữ Body shaming thường được nhắc đến rất nhiều trên các cộng đồng mạng, đặc biệt của giới trẻ hiện nay.

Hiện không có một định nghĩa cụ thể về Body shaming là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản, Body shaming là hành động của một người nhằm “miệt thị” ngoại hình, cơ thể của người khác thông qua các hành động như: Sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ… nhằm chê bai, chế giễu, đánh giá, phán xét… một cách ác ý về ngoại hình của người khác.

Những nạn nhân của Body shaming thường cảm thấy xấu hổ, tự ti, thậm chí có rất nhiều có thể bị tổn thương, đau khổ, cảm thấy bị xúc phạm, bị reo rắc những suy nghĩ tiêu cực, những ám ảnh tiêu cực… Không ít người vì liên tục bị những lời lẽ xấu xí Body shaming mà suy sụp tinh thần, tự tử.

Body shaming có thể nói là hành vi vừa vi phạm đạo đức vừa vi phạm pháp luật.

Xử phạt hành chính

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử phạt từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng, trừ các trường hợp sau:

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng.

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình bị phạt từ 5.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

Ngoài quy định trên, thì theo điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, thì nếu đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu không, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm cá nhân trên môi trường mạng (FaceBook, Zalo, Tiktok,..) thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng.

Body shaming người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (ảnh minh họa)

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Hành vi Body Shaming (miệt thị ngoại hình) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì có thể phải chịu trách nhiệm về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống

+ Theo quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặt phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Mức phạt tối đã với tội danh này là phạt tù từ 02 năm đến 05 năm (Điều 155 BLHS 2015 - Tội làm nhục người khác). Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

+ Theo quy định hình phạt nhẹ nhất là bịa đặt, loan tin không đúng nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác sẽ bị phajtcari tạo không giam giữ đến 02 năm và nặng nhất là đến 07 năm tù nếu làm nạn nhân tự sát hoặc vì động cơ đê hèn. (Điều 155 BLHS 2015 - Tội vu khống)

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Body Shaming

Người có hành vi body shaming người khác còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân nếu việc body shaming gây ra thiệt hại cho người đó. Căn cứ theo Điều 592 BLDS 2015, khi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác , bao gồm:

+ Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

+ Thiệt hại khác do luật quy định.

Hoặc các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường.