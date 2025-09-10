(VTC News) -

Bộ trưởng Y tế mới của Thụy Điển ngất xỉu giữa họp báo

Sự việc xảy ra khi bà Lann, 48 tuổi, đứng cùng Thủ tướng Ulf Kristersson và lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Ebba Busch, trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà Lann đang chăm chú lắng nghe một quan chức khác thì bất ngờ nghiêng người về phía trước, ngã đổ vào bục phát biểu bằng kính trong suốt rồi ngã xuống sàn.

Bà Busch ngay lập tức chạy đến hỗ trợ, lật bà Lann sang một bên trong khi các quan chức và phóng viên vây quanh để giúp đỡ. Bà Lann dường như bất tỉnh trước khi được nhân viên an ninh chính phủ đưa ra ngoài.

Sau đó, bà Lann quay trở lại phòng họp báo và giải thích sự cố. “Đây rõ ràng không phải một ngày thứ Ba bình thường, và chuyện này xảy ra khi bạn bị tụt đường huyết”, bà nói với các phóng viên theo truyền hình SVT.

Không lâu sau, bà lại rời phòng họp, nhưng dường như đã hồi phục và không bị thương nghiêm trọng. Hiện chưa rõ bà có được chăm sóc y tế chính thức hay không.

Cuộc họp báo kết thúc ngay sau sự cố, phần hỏi đáp với báo chí bị hủy bỏ.

Bà Lann được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế trong cùng ngày, sau khi người tiền nhiệm Acko Ankarberg Johansson từ chức hôm 8/9.

Bà Lann là thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Bà từng giữ chức nghị viên thành phố Gothenburg từ năm 2019. Theo hồ sơ LinkedIn, bà có bằng thạc sĩ về nghiên cứu hòa bình và phát triển cũng như khoa học chính trị, từng là phó giám đốc Văn phòng Nội các và tham gia Ủy ban Điều tra Trách nhiệm Chăm sóc Y tế.