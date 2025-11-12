Bờ sông xói lở, dân đắp hơn 10.000 bao cát chặn 'hà bá' nuốt làng

Bà Phạm Thị Thân (60 tuổi) cho hay đoạn bờ sông Thu Bồn tại tổ 11 đang được kè bằng rọ đá, nhưng kè một đoạn, bỏ một đoạn. "Phía trước nhà tôi vẫn chưa được kè nên bị xói lở nặng trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 7 năm trước, từ tiền vay ngân hàng, gia đình tôi xây căn nhà cấp bốn cao hơn mặt đường 1m để tránh lũ. Đến nay, nợ vẫn chưa trả xong nhưng sạt lở chỉ còn cách ngôi nhà chưa đầy 7m" - bà Thân than vãn.