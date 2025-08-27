Đóng

Bão số 5 'xé toạc' kè biển ở Thanh Hóa, bê tông nứt toác trơ lõi thép

Sau bão số 5 bờ kè biển Hải Tiến xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa bị nứt toác trơ lõi sắt thép, đường bị sụt lún, cây cối đổ.

