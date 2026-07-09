Bộ Nội vụ: Không sắp xếp đồng loạt 705 xã, phường chưa đạt chuẩn

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ, sáng 9/7.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. (Ảnh: Văn Giáp)

Ông Phan Trung Tuấn cho biết, dư luận và các địa phương rất quan tâm đến vấn đề có tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại cấp xã, phường hay không.

"Đây là vấn đề rất lớn và có tác động đến toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là cấp xã. Vì vậy, nội dung này sẽ được Trung ương trao đổi, thảo luận và nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi kết luận để triển khai thực hiện", ông Tuấn nêu rõ.

Sau khi có kết luận của Trung ương, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương sẽ tham mưu cho Bộ Nội vụ báo cáo với Chính phủ có hướng dẫn kịp thời về việc điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Về định hướng liên quan sắp xếp, điều chỉnh một số đơn vị hành chính cấp xã tới đây, ông Phan Trung Tuấn cho biết tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và tại hội nghị sơ kết, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có định hướng về việc sẽ điều chỉnh và có thể sắp xếp một số cấp xã có quy mô còn nhỏ và chưa đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo ông Tuấn, trong danh sách 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn sẽ có những trường hợp đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu vùng xa, địa hình phức tạp, có các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa.

"Có nhiều đơn vị trong danh sách trên có thể không thuộc trường hợp sắp xếp như giai đoạn 2023-2025. Với các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đạt theo yêu cầu, các địa phương có thể chủ động nghiên cứu điều chỉnh để có thể tăng quy mô hơn so với quy định, tiêu chuẩn", ông Tuấn nói.

Như vậy, sau khi Trung ương có kết luận, Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ có hướng dẫn về việc triển khai thực hiện thì các địa phương sẽ chủ động đề xuất.

"Tinh thần theo định hướng ban đầu của Trung ương thì sẽ không phải là một đợt sắp xếp đồng loạt, mà tùy vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương có thể đề xuất cụ thể", Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin.

Bên cạnh đó, cấp có thẩm quyền đã định hướng sẽ xây dựng các xã, phường hạt nhân, trọng điểm để tạo cực tăng trưởng mới của các tỉnh thành. Ông Tuấn dẫn việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng đề cập đến việc thành lập các xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, các địa phương cần chủ động nghiên cứu từ thực tiễn từng địa bàn, địa phương để khi cấp có thẩm quyền có chủ trương, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương.

Về kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phan Trung Tuấn dẫn báo cáo của các địa phương, cơ quan Trung ương cơ bản đạt được các kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, mô hình chính quyền địa phương 3 cấp đã tồn tại, vận hành 80 năm và mới chuyển đổi sang 2 cấp hơn 1 năm nên không tránh khỏi có một số vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho hay, quá trình sơ kết 1 năm vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã cân nhắc đánh giá rất kỹ về kết quả đạt được và nhận diện rõ một số khó khăn, bất cập khi triển khai mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi sơ kết 1 năm, tới đây, tại Hội nghị Trung ương 3 sẽ xem xét, cho ý kiến và dự kiến ban hành kết luận để triển khai thực hiện. Trong đó có các giải pháp căn cơ, toàn diện giải quyết các vướng mắc, khó khăn khi triển khai mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, đặc biệt với cấp xã.