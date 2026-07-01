Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra khi trình bày tham luận tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, được Bộ Chính trị tổ chức sáng 1/7.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, mô hình chính quyền 3 cấp đã mở ra một không gian phát triển mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy kiến tạo, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Sau sắp xếp nhiều địa phương đã nổi lên, đạt nhiều thành tựu như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh... Đây là những điển hình rất rõ về những kết quả nổi bật mà các địa phương đã đạt được sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Về khó khăn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, Chính phủ và chính quyền địa phương cần tập trung cao cho tháo gỡ và khơi thông trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ sẽ tập trung vào 3 ưu tiên, trọng tâm cốt lõi.

Thứ nhất, Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Một năm qua, công tác xây dựng thể chế gắn với thủ tục hành chính được coi là đột phá quan trọng với khối lượng công việc đồ sộ chưa từng có của Chính phủ nhưng đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng và không gian phát triển cho hệ thống hành chính Nhà nước vận hành cơ bản thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, đến nay, Chính phủ đã ban hành khoảng 1.300 văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 40%; tỷ lệ thủ tục hành chính do Chính phủ và các bộ ngành Trung ương giải quyết hiện nay chỉ còn khoảng 27,4%, đạt và vượt chỉ tiêu.

Thứ hai, Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức quản trị quốc gia trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn với chuyển đổi số; xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số, công dân số.

Thứ ba, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện không gian phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Trong đó, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển. Hình thành và phát triển đơn vị hành chính đô thị cấp xã và đơn vị hành chính đô thị đặc biệt cấp xã hoặc đặc khu kinh tế cấp xã mang tính hạt nhân, cực tăng trưởng của tỉnh và liên kết vùng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, sẽ tập trung xử lý đối với những địa bàn chia cắt quá nhỏ về không gian đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là các khu vực có tính liên kết tự nhiên cao và kinh tế - xã hội cao.

"Vấn đề này Chính phủ sẽ có hướng dẫn và đồng thời nghiên cứu để sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay không đủ tiêu chuẩn. Hiện có 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn phải bám sát yêu cầu cơ bản như phù hợp với đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, địa lý... để tiếp tục sắp xếp những đơn vị này. Trên cơ sở đó, sau hội nghị hôm nay, Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể để hoàn thành dứt điểm trong năm 2026", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Chính phủ sẽ nghiên cứu, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và địa phương xây dựng khung tiêu chí, tiêu chuẩn phòng chuyên môn cấp xã để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm hợp lý, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhưng đồng thời cũng triển khai sắp xếp các tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa.

Đi kèm với đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngang tầm nhiệm vụ. Cấp ủy và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng lựa chọn đội ngũ lãnh đạo, nhất là bí thư, chủ tịch cấp xã đủ phẩm chất năng lực, nâng cao chất lượng, đủ cơ cấu vị trí việc làm gắn với đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng quản trị, nhất là vị trí việc làm chuyên sâu.

"Suy cho cùng, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp phụ thuộc trước hết vào chất lượng chính quyền cấp xã, đội ngũ cán bộ và năng lực quản trị số dựa trên dữ liệu", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng, sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể hệ thống chính trị 3 cấp chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy kết quả, khơi thông mọi khó khăn, vướng mắc; hệ thống chính trị 3 cấp sẽ phát huy tốt hơn hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng, động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.