Bộ đội Biên phòng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào nơi biên giới

Tối 31/1, tại xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản".

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII, đất nước ta hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng.

Cùng đó là triển khai những cải cách có ý nghĩa nền tảng, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy, về kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Trong những thành tựu chung đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang Nhân dân. Ở đâu khó khăn, gian khổ nhất, ở đâu Tổ quốc và Nhân dân cần nhất, thì ở đó có mặt Quân đội và Công an sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

"Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, các đồng chí luôn là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển", ông Lê Minh Hưng nêu rõ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà trước hết và trên hết là sự nghiệp của toàn dân.

Trong đó, Nhân dân các dân tộc nơi biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng thông qua các phong trào tự quản đường biên, mốc giới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

"Chúng ta rất xúc động khi biết rằng, bên cạnh nhiệm vụ hết sức nặng nề, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng vẫn luôn dành tình cảm, trách nhiệm sâu nặng cho đồng bào nơi biên giới; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc, để mỗi mùa xuân về không ai bị bỏ lại phía sau", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hương Xuân.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình, ông Lê Minh Hưng khẳng định chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" không chỉ là những phần quà tình nghĩa mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân, của đạo lý "thương người như thể thương thân", của phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Qua đó, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; làm cho biên giới không chỉ là tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, niềm tin và khát vọng phát triển...

Theo ông Lê Minh Hưng, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao, vừa cấp bách vừa mang tầm chiến lược lâu dài.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung văn kiện Đại hội; tập trung thực hiện nghị quyết theo tinh thần hành động, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải thực sự chuyển từ nhận thức đúng sang hành động hiệu quả, từ quyết tâm chính trị cao sang kết quả cụ thể; gắn chặt chỉ đạo với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình...

"Trong sự nghiệp chung đó, lực lượng vũ trang tiếp tục là nòng cốt; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, trực tiếp cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững...", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao gần 1.000 suất quà Tết, 200 suất học bổng "Nâng bước em tới trường", khám chữa bệnh cho gần 800 người dân; trao 4 căn nhà "Mái ấm biên cương" và 31 con bò giống cho đồng bào vùng biên.

Năm 2026, toàn lực lượng bộ đội biên phòng dự kiến tặng gần 20.000 suất quà "Xuân Biên phòng", 3.000 suất học bổng, 500 con bò giống, 200 căn nhà và tổ chức khám, chữa bệnh cho khoảng 15.000 lượt người dân.