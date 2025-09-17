Bộ ba dưỡng chất trong Noben DHA: Phát triển trí tuệ, bảo vệ mắt sáng

(VTC News) -

Bộ ba dưỡng chất quan trọng với sự phát triển não bộ của bé

DHA từ lâu đã được công nhận là vi chất cần cho sự phát triển trí não, thị giác và hệ thần kinh ở trẻ nhỏ và thai nhi. Đặc biệt trong những ngày đầu đời giai đoạn quyết định đến 80% sự phát triển cấu trúc não bộ việc bổ sung đầy đủ DHA càng trở nên cấp thiết. Nếu thiếu DHA trong giai đoạn này, trẻ có thể gặp khó khăn về khả năng tập trung, ghi nhớ và chỉ số IQ khi lớn lên.

Tuy nhiên, chỉ DHA thôi vẫn chưa đủ để tối ưu hóa sự phát triển trí não và thị lực. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng khi DHA được kết hợp cùng Lutein và Vitamin E tự nhiên, hiệu quả kết nối thần kinh có thể tăng tới 81% (nghiên cứu Đại học Illinois, Mỹ).

Lutein chiếm hơn 60% tổng carotenoid tại điểm vàng của mắt, có khả năng lọc ánh sáng xanh và bảo vệ tế bào thị giác khỏi tổn thương. Trẻ nhỏ không tự tổng hợp được lutein, nên cần bổ sung qua thực phẩm hoặc sản phẩm chuyên biệt. Vitamin E tự nhiên là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ DHA và lutein khỏi quá trình oxy hóa, đồng thời duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào thần kinh, hỗ trợ dẫn truyền tín hiệu ổn định.

Sự kết hợp của bộ ba dưỡng chất này không chỉ giúp bé thông minh hơn nhờ trí não phát triển tối ưu, mà còn sáng mắt hơn nhờ thị lực khỏe mạnh, đồng thời đảm bảo hệ thần kinh hoạt động nhịp nhàng ngay từ những năm tháng đầu đời.

Noben DHA - Công thức 3 trong 1 cho trí não và thị lực

Hiểu rằng chỉ bổ sung DHA đơn lẻ chưa đủ để tối ưu hóa sự phát triển trí não và thị lực, Noben DHA mang đến công thức 3 trong 1 kết hợp DHA, Lutein và Vitamin E tự nhiên.

Không phải tất cả DHA, Lutein hay Vitamin E đều giống nhau. Hiệu quả của từng dưỡng chất phụ thuộc lớn vào nguồn gốc, dạng tồn tại và khả năng hấp thu của cơ thể. Với Noben DHA, mỗi thành phần không chỉ "đúng công thức" mà còn được lựa chọn ở dạng tối ưu nhất để bé nhận được lợi ích tối đa.

Vitamin E tự nhiên trong Noben DHA hoạt tính sinh học cao gấp 1,5 lần so với vitamin E tổng hợp, đóng vai trò như một "màng bảo vệ" bao quanh DHA, ngăn chặn quá trình oxy hóa phá hủy cấu trúc của axit béo này. Nhờ đó, DHA được duy trì ở trạng thái ổn định, bảo vệ màng tế bào thần kinh khỏi tổn thương và tối ưu hóa khả năng dẫn truyền tín hiệu trong não.

Lutein trong công thức là dạng tự nhiên, có khả năng chống oxy hóa mạnh và tập trung chủ yếu tại võng mạc và não bộ. Lutein giúp bảo vệ mắt trước tác hại của ánh sáng xanh, hạn chế tổn thương võng mạc, đồng thời tham gia duy trì và phát triển các vùng não liên quan đến thị giác và khả năng học tập. Khi kết hợp cùng Vitamin E tự nhiên, bộ ba dưỡng chất này không chỉ bảo vệ DHA khỏi quá trình oxy hóa mà còn tăng kết nối thần kinh, giúp trí não bé xử lý thông tin nhanh hơn và ghi nhớ tốt hơn.

Về mặt chất lượng, DHA từ vi tảo có độ tinh khiết cao không có nguy cơ tồn dư kim loại nặng, dioxin hay các chất độc hại khác vốn thường gặp trong DHA từ cá do ảnh hưởng từ môi trường biển bị ô nhiễm. Vi tảo được nuôi trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt, không tiếp xúc với biển, nên loại bỏ được mọi nguy cơ nhiễm bẩn tự nhiên, mang lại nguồn DHA tinh sạch, an toàn cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người nhạy cảm.

Sản phẩm Noben DHA hiện được VitaCare.vn phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng chuẩn châu Âu và quy trình bảo quản khép kín từ nhà máy đến tay người dùng. VitaCare tự hào là đơn vị tiên phong mang đến những giải pháp bổ sung vi chất an toàn dễ dùng chuẩn y khoa, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ khỏe mạnh, thông minh và bền vững từ bên trong.

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có giá trị thay thế thuốc chữa bệnh.