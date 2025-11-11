Biệt thự kinh doanh F&B mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư tại Menas Zone Vỹ Dạ

(VTC News) -

Cơ hội kinh doanh F&B hấp dẫn tại Huế

Menas Zone Vỹ Dạ (Dự án Tổ hợp khu thương mại dịch vụ và du lịch Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế) được các doanh nghiệp F&B đánh giá cao về vị trí kinh doanh. Đây là dự án hiếm hoi hướng trọn sông Như Ý và tiếp giáp các tuyến huyết mạch Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng, Hàn Mặc Tử đã mở ra tầm nhìn thiên nhiên rộng lớn, khí hậu trong lành…. vừa đảm bảo kết nối thuận tiện với trung tâm, vừa giữ được chất riêng tư cho trải nghiệm F&B cao cấp trọn vẹn cho thực khách.

Vị trí ven sông, cảnh quan thiên nhiên và thiết kế đa năng giúp biệt thự kinh doanh khai thác tối ưu hiệu suất sử dụng và nguồn lợi nhuận.

Cùng với nguồn lợi nhuận đầu tiên đến từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, dòng sản phẩm này còn mang tới ba nguồn lợi nhuận hấp dẫn trong chiến lược dài hạn gồm: giá trị thương hiệu, hiệu ứng truyền thông và sự gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Bên cạnh vị trí, yếu tố thiết kế cũng gia tăng điểm cộng cho dòng sản phẩm biệt thự kinh doanh. Sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ di sản văn hóa thế giới, biệt thự gây ấn tượng với mặt tiền rộng, bố cục linh hoạt và khả năng phân chia không gian tối đa. Đây là loại hình "đa công năng" được giới đầu tư đánh giá cao bởi mặt bằng này có thể khai thác công suất liên tục suốt cả ngày với nhu cầu kinh doanh cafe, nhà hàng, sky-lounge, cocktail bar.

Công thức “một vốn bốn lời” đang được khởi tạo với dòng biệt thự cao cấp ven sông Như Ý.

“Nếu như thuê một mặt bằng truyền thống bị hạn chế về không gian thì doanh thu thường chỉ đến từ một nguồn, nhưng với thiết kế này thì chúng tôi có thể gia tăng được 3 nguồn thu đến từ các không gian riêng biệt. Chúng tôi cũng tiết kiệm được chi phí marketing nhờ hiệu ứng lan tỏa tự nhiên từ không gian này, cộng thêm vị trí ven sông rất hiếm có tại Huế nên chúng tôi đang cân nhắc phương án mua biệt thự để kinh doanh lâu dài”, một nhà đầu tư đến từ TP.HCM chia sẻ.

Một không gian ẩm thực được đầu tư dài hạn có thể mở ra cơ hội "một vốn bốn lời" - đầu tư trải nghiệm, sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. Khi F&B trở thành một ngành “kinh doanh trải nghiệm”, việc sở hữu không gian phù hợp chính là đầu tư dài hạn. Vì vậy, biệt thự kinh doanh Menas Zone Vỹ Dạ còn là tài sản chiến lược cho nhà đầu tư hướng đến giá trị bền vững.

Yếu tố hấp dẫn khác là sự gia tăng giá trị tài sản theo thời gian khi doanh nghiệp F&B sở hữu biệt thự kinh doanh ven sông. Theo Knight Frank, bất động sản ven mặt nước có giá cao hơn 30 - 50% so với tài sản cùng khu vực, do đó đây là một tài sản vừa sinh lời ngắn hạn, vừa tăng giá dài hạn.

Trên thực tế, việc một doanh nghiệp F&B sở hữu bất động sản không hiếm gặp trên thị trường. Ví dụ như McDonald’s đang sở hữu khoảng 45% đất và 70% các tòa nhà/nhà hàng trên hơn 36.000 địa điểm toàn cầu và liên tục gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian. Nhà đầu tư F&B hoàn toàn có thể vận dụng công thức kinh doanh thành công của McDonald’s khi đầu tư sở hữu biệt thự kinh doanh tại Menas Zone Vỹ Dạ.

Bất động sản trải nghiệm thúc đẩy hoạt động kinh doanh F&B phát triển

13 căn biệt thự kinh doanh đã được chủ đầu tư sẵn sàng bàn giao đến nhà đầu tư

Ngay từ những ngày đầu ra mắt thị trường, các căn biệt thự kinh doanh đã nhận được sự quan tâm của giới doanh nghiệp F&B. Hiện nay nhà hàng Lumiere Texas - Thương hiệu BBQ và Craftbeer đã triển khai kinh doanh tại dự án. Trong thời gian tới, dự án tiếp tục chào đón các thương hiệu Mena Gourmet Market, V-Senses Dining, Lumiere Byblos… đưa Menas Zone Vỹ Dạ trở thành điểm hẹn ẩm thực cao cấp mới tại Huế.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, với số lượng có hạn 13 căn biệt thự kinh doanh độc bản, pháp lý minh bạch đã sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư từ tháng 8/2025, cùng với việc dự án được vận hành theo mô hình Festival Mall tiên phong tại thị trường Huế sẽ tạo nên tính kết nối liền mạch với các biệt thự kinh doanh.

Các chuyên gia nhận định, trong xu hướng F&B 2025 - 2030, “bất động sản trải nghiệm” (experience property) đang dần chứng minh được vị thế là xu hướng đầu tư bền vững hàng đầu. Biệt thự kinh doanh Menas Zone Vỹ Dạ không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và phong cách sống hiện đại, mà còn là lời giải chiến lược cho thương hiệu F&B hướng đến phát triển dài hạn.