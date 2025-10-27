(VTC News) -

Từng đi nhón chân, thường xuyên vấp ngã vì bại não thể co cứng, bé trai 8 tuổi, quê ở Ninh Bình sau gần thập kỷ tập phục hồi chức năng nay có thể tự đứng vững và bước đi sau ca phẫu thuật đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đây là ca cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam vào tháng 9/2025, mở ra hướng điều trị mới cho trẻ bại não co cứng. Kỹ thuật này đã được nhiều trung tâm thần kinh lớn trên thế giới áp dụng nhằm giảm co cứng cơ, cải thiện vận động cho người bệnh.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi bại não.

Theo BSCKII Lê Nam Thắng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh, ca mổ được thực hiện bằng cách mở một phần nhỏ cung sau các đốt sống thắt lưng để bộc lộ các rễ thần kinh cảm giác.

Song song đó, các bác sĩ sử dụng hệ thống điện sinh lý thần kinh để xác định chính xác rễ thần kinh gây co cứng, giúp loại bỏ rễ bệnh lý mà vẫn bảo tồn hoàn toàn chức năng vận động và cảm giác.

ThS.BS Nguyễn Thị Thảo, Khoa Thăm dò chức năng Thần kinh cho biết, điện sinh lý thần kinh là bước tiến quan trọng giúp bác sĩ vừa giảm co cứng sau mổ, vừa bảo tồn chức năng đại tiểu tiện - điều mà các kỹ thuật cắt rễ không chọn lọc trước đây chưa làm được.

Để làm chủ kỹ thuật tiên tiến này, Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương đã chuẩn bị gần một năm. Nhóm bác sĩ đa chuyên khoa gồm Ngoại thần kinh, Phục hồi chức năng và Thăm dò chức năng Thần kinh được thành lập, xây dựng quy trình kỹ thuật và lựa chọn bệnh nhi phù hợp.

Năm 2024, các bác sĩ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Trẻ em Alabama (Mỹ), được hướng dẫn trực tiếp về kỹ thuật phẫu thuật kết hợp điện sinh lý thần kinh.

“Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mở ra cơ hội vận động độc lập cho trẻ bại não, mà còn khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật thần kinh tiên tiến của đội ngũ bác sĩ Việt Nam”, TS.BS Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh nhấn mạnh.

Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam.

Sau phẫu thuật, bé trai được chuyển sang chương trình phục hồi chức năng đặc biệt do Khoa Phục hồi chức năng phụ trách.

Trong bốn tuần đầu, bé được tập trung kiểm soát đau, duy trì vận động khớp, ngăn ngừa biến dạng, sau đó dần được tập tăng sức mạnh cơ và khả năng thăng bằng.

Bé trai vốn kiên trì tập luyện suốt 8 năm qua. Mẹ em nghẹn ngào chia sẻ: “Có thời điểm chúng tôi tưởng như không còn hy vọng. Nhưng giờ con đã có thể tự đứng, tự bước đi, điều mà trước đây gia đình chỉ dám mơ ước”.

Ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại niềm vui cho một gia đình, mà còn mở ra hy vọng mới cho hàng nghìn trẻ bại não ở Việt Nam - những đứa trẻ có thể một ngày tự bước đi, đến trường và hòa nhập cộng đồng nhờ sự tiến bộ không ngừng của y học trong nước.