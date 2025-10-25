Bắt TikToker công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Hôm nay (ngày 25/10), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Điệp (30 tuổi, ngụ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, là chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo thông tin ban đầu, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải nhiều video có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai, lũ lụt, đồng thời xúc phạm người dân miền Nam bằng ngôn từ miệt thị, kỳ thị, phản cảm, gây bức xúc dư luận và làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đơn vị phối hợp nói trên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý.

Công an làm việc với Lê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”. (Ảnh: CACC)

Qua điều tra, công an xác định Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản nói trên. Với mục đích “câu” lượt xem, lượt thích để nổi tiếng, Điệp đã đăng tải hàng loạt video có nội dung bị kết luận giám định là vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể: “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” (điểm c khoản 1 Điều 8) và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” (điểm a khoản 3 Điều 16).

Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an TP.HCM tiến hành khởi tố, bắt giữ Lê Anh Điệp để xử lý theo quy định pháp luật.