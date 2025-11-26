Bắt 2 người đàn ông đưa 24 người vượt biên 'chui' bằng tàu cá

(VTC News) -

Ngày 26/11, theo tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hai tại cơ quan Công an

Theo điều tra, Nguyễn Văn Hai từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến 2023 rồi bị trục xuất. Tháng 12/2024, Hai có nhu cầu quay trở lại Đài Loan nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp. Nhận thấy nhiều người cùng chung mong muốn vượt biên, Hai liên hệ với Sẻo Phang – một người quen ở Đài Bắc. Qua giới thiệu, Hai kết nối với Li Chia Hao, chủ tàu cá tại Đài Loan, người nhận đưa lao động từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển với giá 42 vạn Đài tệ/người, đặt cọc 8 vạn.

Sau khi thống nhất phương thức, Hai bắt đầu tập hợp những lao động từng bị trục xuất khỏi Đài Loan và muốn sang lại. Đầu tháng 2/2025, Li Chia Hao thông báo tàu sẽ tiếp cận khu vực biển Kỳ Anh. Hai lập tức yêu cầu các lao động tập kết tại các khách sạn gần ngã ba Việt – Lào (phường Sông Trí). Tại đây, Hai gặp Li Chia Hao và Nguyễn Văn Hạnh, người trước đó được Li Chia Hao thuê thuyền đưa người từ lạch biển phường Hải Ninh ra điểm trung chuyển, với tiền công 10 triệu đồng/chuyến. Tuy nhiên, do tàu bị hỏng, kế hoạch phải hoãn lại.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CAHT)

Cuối tháng 3/2025, Li Chia Hao thông báo thời điểm xuất phát mới. Ngày 8/4/2025, Hai và Hạnh phối hợp đưa 24 lao động xuống thuyền vượt biển sang Đài Loan. Sau 7 ngày lênh đênh, khi còn cách bờ khoảng 50 km, nhóm người này bị Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện và bắt giữ. Đến nay, Đài Loan đã trục xuất 14 người về nước, 10 người khác vẫn đang lưu giữ tại Đài Loan.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hai và Hạnh giữ vai trò tổ chức, móc nối với đối tượng nước ngoài, nhận tiền và điều phối việc đưa người ra biển, đủ căn cứ xử lý hình sự theo quy định. Mỗi lao động phải nộp cho Hai 13 vạn Đài tệ (hơn 100 triệu đồng) để được đưa đi.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép; cần tìm hiểu kỹ thông tin, tuân thủ quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, đồng thời chỉ liên hệ các đơn vị có thẩm quyền khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.