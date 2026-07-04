Bão số 1 giật cấp 11-12 đổ bộ đất liền Quảng Ninh

(VTC News) -

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22h hôm nay 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak trên đất liền khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11-12.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Mưa lớn cũng đang trút xuống loạt tỉnh thành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Lúc 22h, vị trí tâm bão số 1 trên đất liền Móng Cái (Quảng Ninh). (Nguồn: NCHMF)

Trong 2 giờ qua (từ 20h đến 22h ngày 4/7), các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Si Ma Cai1 và Quan Hồ Thẩn ở Lào Cai, lượng mưa quan trắc lần lượt 103,8mm và 73,4mm; tại Tuyên Quang, trạm Nấm Dẩn 40,2mm, Bản Ngò 38,6mm.

Trong 6 giờ qua (từ 16h đến 22h), các tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Móng Cái, Phình Hồ ở Quảng Ninh lượng mưa ghi nhận lần lượt 122,2mm và 113,4mm; Châu Kim1 (Nghệ An) 117mm...

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lào Cai, Tuyên Quang và Nghệ An từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ninh từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Lào Cai: Si Ma Cai, Bắc Hà, Bản Lầu, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Khánh Yên, Lùng Phình, Mường Bo, Mường Khương, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Pha Long, Phong Hải, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Võ Lao, Xuân Quang.

Tuyên Quang: Bằng Lang, Đồng Yên, Hồ Thầu, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Quang Bình, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Xuân Giang.

Quảng Ninh: phường Móng Cái 1, Ba Chẽ, đặc khu Vân Đồn, Điền Xá, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Sơn, Kỳ Thượng, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Móng Cái 2, phường Móng Cái 3, phường Mông Dương, Thống Nhất, Tiên Yên, đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Ninh, Hoành Mô, Quảng Hà, Quảng Tân, Vĩnh Thực.

Nghệ An: Quế Phong, Tiền Phong; Bình Minh, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đông Hiếu, Giai Lạc, Giai Xuân, Hợp Minh, Hùng Chân, Minh Châu, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Quàng, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quảng Châu, Quang Đồng, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân An, Tân Châu, Tân Kỳ, Tân Phú, Thông Thụ, Tiên Đồng, Yên Thành.