Bão Fengshen giật cấp 10, dự báo tăng cấp khi vào Biển Đông
(VTC News) -
Ngày 20/10, bão Fengshen trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh lên.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Bão Fengshen giật cấp 10, dự báo khi vào biển Đông sẽ tăng cấp
15:08 19/10/2025
