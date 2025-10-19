Đóng

Bão Fengshen giật cấp 10, dự báo tăng cấp khi vào Biển Đông

Ngày 20/10, bão Fengshen trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh lên.

Hồng Thắm
