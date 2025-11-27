Báo Điện tử VTC News ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thiệt hại do bão lũ

(VTC News) -

Sáng 27/11, Báo Điện tử VTC News tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Báo Điện tử VTC News ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Ngô Văn Hải - Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Điện tử VTC News - bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của đồng bào miền Trung và Tây Nguyên do những đợt bão lũ liên tiếp vừa qua.

Nhà báo Ngô Văn Hải cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 24/11, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam kêu gọi cán bộ, công nhân viên phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tích cực ủng hộ đồng bào sớm khắc phục hậu quả sau lũ, ổn định cuộc sống.

"Báo Điện tử VTC News cũng phát động độc giả ủng hộ đồng bào đang chống chọi mưa lũ lịch sử. Hôm nay, Ban biên tập, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo dành ít nhất 1 ngày lương ủng hộ đồng bào", nhà báo Ngô Văn Hải nói.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7h ngày 27/11, mưa lũ đã khiến 108 người chết và mất tích. Trong đó, 98 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5); 10 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8).

Thiên tai cũng làm 426 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 9, Gia Lai 103, Đắk Lắk 133, Khánh Hòa 105, Lâm Đồng 76); 2.066 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107, Đắk Lắk 180, Khánh Hòa 909, Lâm Đồng 750). Hiện các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cơ bản khắc phục xong; các địa phương còn lại đang tập trung nguồn lực để khắc phục, sữa chữa.

Bên cạnh đó, 51.807 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 39.034 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 920.852 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 373 ha thủy sản thiệt hại...

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 14.352 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).

Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Điện tử VTC News ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên.