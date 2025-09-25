Đóng

Bão Bualoi sắp vào Biển Đông, đường đi phức tạp

(VTC News) -

Bão Bualoi giật cấp 15 đang tiến thẳng vào biển Đông, dự báo đường đi phức tạp, có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung.


