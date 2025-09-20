Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 4 mới nhất

Vòng 4 V.League 2025-2026 khởi đầu bằng 2 trận hòa với cùng tỷ số 2-2. CLB Đà Nẵng 2 lần vượt lên dẫn trước và bị PVF CAND gỡ hòa. Thanh Hóa giành lại 1 điểm sau khi thua trước 0-2 ở trận gặp Hải Phòng.
Trước vòng 4, có 2 trận đấu sớm của vòng 6 diễn ra. CLB Công an Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1. CA TP.HCM hòa Nam Định 0-0.
Trận đấu giữa HAGL và CLB CAHN được dời đến tháng 12 đấu bù.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|CAHN
|4
|10/4
|10
|2
|Ninh Bình
|3
|10/2
|9
|3
|Thể Công Viettel
|4
|7/2
|8
|4
|Hải Phòng
|5
|9/7
|7
|5
|Nam Định
|4
|5/4
|7
|6
|CA TP.HCM
|4
|3/4
|7
|7
|Hà Tĩnh
|3
|3/3
|6
|8
|Becamex TP.HCM
|3
|3/5
|3
|9
|SLNA
|3
|3/5
|3
|10
|PVF-CAND
|3
|4/6
|3
|11
|Đà Nẵng
|4
|4/7
|2
|12
|Hà Nội
|4
|4/7
|2
|13
|Thanh Hóa
|4
|3/8
|2
|14
|HAGL
|3
|0/4
|1
Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 V.League
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|20/9
|18h
|PVF CAND 2-2 Đà Nẵng
|20/9
|18h
|Thanh Hóa 2-2 Hải Phòng
|20/9
|19h15
|Hà Nội 1-1 Thể Công
|21/9
|18h
|SLNA vs Hà Tĩnh
|21/9
|18h
|Becamex TP.HCM vs CA TP.HCM
|22/9
|18h
|Ninh Bình vs Nam Định
Kết quả đấu sớm vòng 6
CAHN 2-1 Hải Phòng
CA TP.HCM 0-0 Nam Định
Thể thức V.League 2025-2026
V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.