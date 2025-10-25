Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 5

(VTC News) -

Vòng 5 giải Hạng Nhất bắt đầu bằng trận Long An thua TP.HCM 0-1. Đội khách tạm vươn lên ngôi đầu bảng trước khi CLB Đồng Nai (gặp Bắc Ninh) và Khánh Hòa (gặp Trẻ PVF CAND) ra sân.

CLB TP.HCM giành chiến thắng trước Long An trên sân khách.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 5)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 2 Đồng Nai 4 9 - 4 10 3 Khánh Hòa 4 7 - 2 9 4 Bắc Ninh 4 7 - 4 8 5 Trẻ PVF CAND 4 8 - 6 7 6 Quảng Ninh 4 4 - 4 6 7 Quy Nhơn United 4 7 - 7 4 8 ĐH Văn Hiến 4 3 - 6 4 9 Long An 5 3 - 9 3 10 Phú Thọ 4 5 - 10 2 11 Đồng Tháp 4 2 - 4 2 12 Thanh niên TP.HCM 4 3 - 9 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 giải Hạng Nhất

Ngày Giờ Trận đấu 24/10 16h Long An 0-1 TP.HCM 25/10 16h ĐH Văn Hiến vs Phú Thọ 25/10 17h Khánh Hòa vs Trẻ PVF CAND 25/10 18h Quy Nhơn United vs Thanh niên TP.HCM 26/10 16h Đồng Tháp vs Quảng Ninh 26/10 18h Đồng Nai vs Bắc Ninh

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.