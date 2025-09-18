Bảng giá ô tô Volvo mới nhất tháng 9/2025

Volvo là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Thụy Điển, nổi tiếng toàn cầu nhờ triết lý thiết kế tinh tế, sang trọng và đậm chất Bắc Âu. Volvo luôn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ, an toàn và phong cách sống hiện đại.

Trong đó, có thể kể đến Volvo XC60 Ultra 2025 là mẫu SUV hạng sang cỡ trung được nâng cấp với thiết kế tinh tế, hiện đại và đậm chất Bắc Âu. Xe mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài sang trọng, tiện nghi cao cấp và công nghệ an toàn hàng đầu thế giới.

Volvo XC60 Ultra 2025 là mẫu SUV hạng sang cỡ trung. (Ảnh: Volvo Hà Nội)

Nội thất của Volvo XC60 Ultra 2025 được chăm chút tỉ mỉ với chất liệu cao cấp, không gian rộng rãi và trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Màn hình trung tâm lớn, hệ thống âm thanh chất lượng cao cùng khả năng kết nối thông minh giúp nâng tầm trải nghiệm cho người dùng.

Về vận hành, xe trang bị động cơ mạnh mẽ kết hợp cùng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tiên tiến. Hệ thống an toàn thông minh của Volvo tiếp tục được nâng cấp, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người lái và hành khách. Với những ưu điểm nổi bật, Volvo XC60 Ultra 2025 khẳng định vị thế trong phân khúc SUV hạng sang toàn cầu.

Bảng giá xe ô tô hãng Volvo mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volvo XC60 Giá từ 2 tỷ 279 triệu Volvo XC90 Giá từ 4 tỷ 370 triệu Volvo XC60 Giá từ 2 tỷ 750 triệu Volvo EC40 Giá từ 1 tỷ 739 triệu Volvo XC40 Giá từ 1 tỷ 820 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.