Bảng giá ô tô Nissan mới nhất tháng 11/2025

Nissan là thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu với những mẫu xe bền bỉ, hiện đại và giàu công nghệ. Các dòng xe của Nissan đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu từ đô thị đến địa hình phức tạp, bao gồm sedan, SUV và bán tải.

Trong đó, Nissan Navara EL 2WD là mẫu bán tải mạnh mẽ và bền bỉ, được thiết kế dành cho những ai yêu thích sự linh hoạt và tiện dụng trong mọi hành trình. Với phong cách hiện đại, đường nét cứng cáp và lưới tản nhiệt đặc trưng của Nissan, Navara EL 2WD mang đến diện mạo thể thao và cuốn hút.

Nissan Navara EL 2WD là mẫu bán tải mạnh mẽ và bền bỉ. (Ảnh: Nissan Phạm Văn Đồng)

Nissan Navara EL 2WD được trang bị nội thất rộng rãi và tiện nghi vượt trội so với phân khúc. Ghế ngồi êm ái, bảng điều khiển trung tâm hiện đại cùng hệ thống giải trí đa phương tiện giúp mỗi hành trình trở nên thoải mái và thú vị hơn. Mọi chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, thể hiện phong cách thực dụng nhưng vẫn sang trọng.

Xe sử dụng động cơ dầu 2.5L mạnh mẽ, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động, mang đến khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống treo sau đa liên kết giúp xe di chuyển êm ái hơn, đặc biệt khi chở hàng hoặc đi đường dài. Hiệu suất vượt trội cùng khả năng chịu tải tốt giúp Navara EL 2WD luôn sẵn sàng cho mọi thử thách.

Bảng giá xe ô tô hãng Nissan mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Nissan Almera Almera VL 569 triệu Almera V 529 triệu Almera EL 489 triệu Nissan Navara NAVARA EL 2WD 685 triệu NAVARA VL 4WD 936 triệu NAVARA PRO-4X 960 triệu Nissan Kicks e-POWER Nissan Kicks e-POWER E 789 triệu Nissan Kicks e-POWER V 858 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.