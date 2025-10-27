Bảng giá đất mới ở Hà Nội dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m²

(VTC News) -

Tại bảng lần này, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, khu vực 1 là các phường trong vành đai 1 gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Trong đó, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 702 triệu đồng/m² áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ).

Mức giá này cũng được áp dụng cho các tuyến đường Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn). So với bảng giá hiện hành, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội tăng thêm 2%.

Giá thấp nhất ở vị trí 1 trong khu vực được ghi nhận tại phố Đồng Cổ, hơn 82 triệu đồng/m². Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm đạt 255,3 triệu đồng/m², cũng tăng 2% so với hiện nay.

Bảng giá đất mới dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m². (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Mức tăng 2% được áp dụng chung cho các khu vực khác, gồm: Khu vực 2 (phường trong vành đai 2); khu vực 3 (phường từ vành đai 2 đến vành đai 3); khu vực 4 và 5 (phường ngoài vành đai 3, bên hữu sông Hồng, trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện); khu vực 6 (phường trong ranh giới sông Hồng - sông Đuống - vành đai 3).

Ngoài ra, giá đất ở được đề xuất chủ yếu tăng mạnh tại các xã ngoại thành. Trong đó, khu vực 9 gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh tăng cao nhất tới 26% so với bảng giá đất hiện hành.

Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại quốc lộ 32 đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch với 64,7 triệu đồng/m². Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 khoảng 30,4 triệu đồng/m²,, trong khi theo bảng giá hiện tại là 26,8 triệu.

Tiếp sau đó là khu vực 7 gồm 9 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, cùng có mức đề xuất tăng 25%.

Cũng theo tờ trình, đơn vị tư vấn thẩm định giá đất là Công ty cổ phần Thẩm định giá và thương mại VIC.

Theo báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn, bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở; tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bảng giá cũng được dùng điều chỉnh các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng đất hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai...