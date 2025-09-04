Bác sĩ 32 tuổi bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn cuối

Bác sĩ Sầm Thành Tài (sinh năm 1993, dân tộc Thái) mang trong mình khát vọng cống hiến cho quê hương. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp Đại học Y tại Vinh (tỉnh Nghệ An), anh từ chối những cơ hội ở thành phố để trở về vùng miền núi Quỳ Hợp theo chương trình thu hút nhân tài.

Ban đầu, bác sĩ Tài công tác tại Trạm Y tế xã Châu Lộc. Chính sự tận tâm và nhiệt huyết của bác sĩ trẻ nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dân. Số lượt bệnh nhân đến khám tăng vọt từ 90 lên hơn 230 lượt mỗi tháng chỉ trong thời gian ngắn. Sau đó, anh tiếp tục công tác tại Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân (cũ). Tại đây, anh tiếp tục hết mình với công các chăm sóc sức khỏe đến cho bà con vùng cao.

Ở những vùng đất khó khăn, nơi đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, bác sĩ Tài không chỉ khám chữa bệnh mà còn lắng nghe, chia sẻ và động viên. Anh lặn lội đến các bản làng vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền về phòng chống bệnh truyền nhiễm, giúp bà con thay đổi thói quen sử dụng thuốc nam tự phát, vốn từng gây ra nhiều trường hợp đáng tiếc.

Bác sĩ Tài tư vấn cho người dân về sức khỏe. (Ảnh: Báo TTYT Quỳ Hợp)

“Tôi muốn giúp bà con tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Tài chia sẻ.

Thời điểm bùng phát dịch COVID-19, tại tuyến y tế cơ sở kiêm nhiệm nhiều công việc, nên anh luôn phải ứng trực tại trạm, làm việc cả ngày lẫn đêm, không có ngày nghỉ. Đặc biệt, khi nhận thông tin có công dân từ vùng dịch trở về, anh và đồng nghiệp lập tức đi xuống tận thôn bản, bất kể thời tiết, ngày hay đêm.

Công việc tại trạm y tế đòi hỏi sự gần gũi và sâu sát. Nhờ đó, bác sĩ Tài tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, từ kỹ năng chuyên môn đến sự thấu hiểu tâm tư của người dân.

Biến cố bất ngờ

Tháng 7/2025, bác sĩ Tài phát hiện mình mắc suy thận giai đoạn cuối. Từ một người thầy thuốc miệt mài chăm sóc bệnh nhân, giờ đây anh phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử.

Chị Lương Phương Bích, vợ anh, nghẹn ngào kể: “Anh ấy luôn hết lòng vì công việc. Khi mệt mỏi, anh chỉ nghĩ do áp lực, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Nhưng khi triệu chứng nặng hơn, chồng tôi đi khám và nhận kết luận suy thận”.

Bác sĩ Tài đang lọc máu, chờ ngày ghép thận. (Ảnh: GĐCC)

Khi phát hiện suy thận, bản thân bác sĩ Tài và gia đình đều sốc. Là một bác sĩ, anh Tài hiểu những người suy thận phải trải qua sự tuyệt vọng như thế nào khi neo sự sống của mình bên những chiếc máy lọc máu. Cơ hội để duy trì sự sống là lọc máu hoặc ghép thận. Tuy nhiên, chi phí ghép thận vượt quá khả năng chi trả của hai vợ chồng trẻ.

Hiện bác sĩ Tài phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Gánh nặng bệnh tật càng thêm nặng nề khi gia đình anh đang gặp khó khăn.

Đặc biệt, vợ anh mới sinh con nhỏ 2 tháng, trong khi chi phí chạy thận và thuốc men vượt quá khả năng chi trả. Ghép thận là giải pháp duy nhất để kéo dài sự sống, nhưng chi phí thực hiện là một thử thách lớn đối với gia đình.

Đại diện Trung tâm Y tế Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An đã chuyển tuyến để bác sĩ Tài ra Hà Nội lọc máu và có cơ hội ghép thận. Tuy nhiên, chi phí ghép thận hiện nay hơn 1 tỷ đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình và đơn vị đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ bác sĩ trẻ với hy vọng một ngày không xa, anh sẽ lại khoác áo blouse trắng, tiếp tục mang sức khỏe và niềm vui đến cho người dân quê hương.

Hiện nay, cộng đồng y bác sĩ trong cả nước đã chia sẻ nhiều lời kêu gọi hỗ trợ giúp bác sĩ Tài ghép thận.