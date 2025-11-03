Bắc Ninh kiểm tra hành vi rao bán, huy động vốn trái phép tại dự án nghìn tỷ

(VTC News) -

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải, quảng cáo, huy động vốn trái quy định tại các dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Từ Sơn (nay là phường Tam Sơn) và huyện Tiên Du (nay là xã Tiên Du) tỉnh Bắc Ninh.

Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du - Tiểu khu 112.1 (nay thuộc xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm chủ đầu tư nay vẫn là cánh đồng.

Theo Sở Xây dựng, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải, quảng cáo, rao bán, nhận đặt cọc đối với các sản phẩm bất động sản thuộc các dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại hai địa phương trên.

Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện đầu tư xây dựng và huy động vốn theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Cụ thể, các dự án gồm: Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Từ Sơn - Tiểu khu 112.3 (nay thuộc địa bàn phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du - Tiểu khu 112.1 (nay thuộc địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo Sở Xây Bắc Ninh, các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan, thậm chí có biểu hiện "gian lận, lừa dối, lừa đảo", nguy cơ thổi giá tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua, có thể gây tranh chấp, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Nhiều biển hiệu quảng cáo, văn phòng giao dịch bất động sản mời chào người dân tại chợ đầu mối xã Tiên Du, Bắc Ninh.

Để ngăn chặn vi phạm, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc và Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng khi dự án chưa đủ điều kiện. Đồng thời, Sở yêu cầu trước khi bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, các đơn vị phải có văn bản thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh theo quy định.

Cùng với đó, Sở cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường xác minh, xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu gian dối, lừa đảo hoặc trục lợi từ việc huy động vốn, mua bán bất động sản trái phép.

Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng khuyến nghị người dân và các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý trước khi tham gia các giao dịch bất động sản; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc mua bán tại các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Sở Xây dựng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.