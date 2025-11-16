Ba thanh niên đi ô tô lên công trường cao tốc Bắc - Nam trộm vật tư

(VTC News) -

Công an TP Huế vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng thuộc dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo đó, điều tra viên bố trí tại Công an xã Khe Tre thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đối với Trần T. (SN 2000) và Trần Văn P. (SN 2007) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thúc B. (SN 2002) cùng trú phường Thanh Thuỷ (TP Huế) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng các ngày 23, 25/9, nhóm người trên sử dụng ô tô tải di chuyển từ phường Thanh Thủy lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên nhằm vào các công trình đang xây dựng trên tuyến để trộm cắp vật tư của các đơn vị thi công.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đọc các lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 thanh niên có hành vi trộm vật tư trên công trình cao tốc La Sơn - Hoà Liên.

Khi đến khu vực cầu Cây Xoài tại Km15+558, lợi dụng không có người trông coi, nhóm người này lén lút lấy trộm sắt thép, vật tư phục vụ thi công và vận chuyển khỏi hiện trường nhằm tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Khe Tre nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng. Tại cơ quan công an, người trên thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trươc đó, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây cũng liên tục bị cắt trộm cáp điện. Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan liên quan ngăn chặn, xử lý.

Theo báo cáo của Liên danh Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC và Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị của hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây), nhiều vụ cắt trộm cáp điện đã xảy ra.

Từ ngày 1/9 đến 7/10, nhà thầu đã thi công 94/130 hệ thống tiếp địa trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giầy từ nút giao Phan Thiết đến nút giao Dầu Giây.

Ngày 6/10, qua kiểm tra nhà thầu phát hiện 8 vị trí thi công hệ thống tiếp địa, chống sét cho cột camera, giá long môn bị cắt trộm cáp điện với tổng chiều dài khoảng 53m cáp.

Ngày 7/10, phát hiện 8 vị trí thi công hệ thống tiếp địa, chống sét cho cột ăng ten, cột camera bị cắt trộm cáp điện với tổng chiều dài 15m cáp.

Theo nhà thầu, hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án trọng điểm của Bộ Xây dựng và quốc gia. Các vật tư, thiết bị trên công trường bị mất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của dự án.

Qua báo cáo của liên danh nhà thầu, Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng đề nghị UBND hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ và kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.