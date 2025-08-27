Bà nội ôm cháu ‘vượt’ bão đến Hà Nội ‘vá’ nụ cười

(VTC News) -

Mưa lớn, gió giật dữ dội do ảnh hưởng của bão Kajiki khiến nhiều tỉnh thành từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Yên Bái, Hà Nội ảnh hưởng nặng nề. Trong khi nhiều người tìm cách trú ẩn, nhưng vẫn có hàng trăm gia đình bế con, cõng cháu vượt bão tìm đến Bệnh viện E (Hà Nội), nơi đang tổ chức đợt khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và các dị tật hàm mặt khác.

Bà Lê Thị Vinh (59 tuổi, Thanh Hóa) cẩn thận bọc hành lý trong chiếc túi nylon đơn sơ, bế đứa cháu ngoại L.P.N lên chuyến xe đêm hướng về Hà Nội.

Cháu N. mang dị tật khe hở môi, vòm miệng thể nặng. Từ nhỏ sống với bà nội, không được chăm sóc đầy đủ khi bố mẹ chia tay, cháu thường xuyên suy dinh dưỡng do bú kém, sữa trào ngược, khóc cũng không ra tiếng. Trải qua 3 lần phẫu thuật, nhưng khuyết điểm trên khuôn mặt vẫn còn rõ. Lần này, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép xương tạo hình khe hở cung hàm hai bên – một bước quan trọng để cháu có thể lớn lên với diện mạo bình thường.

“Khó khăn đến đâu tôi cũng đưa cháu đi, miễn sao cháu có được gương mặt lành lặn”, bà Vinh nghẹn ngào.

Bác sĩ khám cho trẻ trước phẫu thuật.

Vợ chồng chị Giang Thị My (30 tuổi, người dân tộc Mông, ở Văn Bàn, Lào Cai) có mặt ở Bệnh viện từ sớm, bất chấp mưa rừng nặng hạt. Con trai chị, bé M.T.Đ (9 tháng tuổi), bị khe hở môi trái.

Thai kỳ không được theo dõi, đến khi sinh ra, con mang dị tật bẩm sinh. Gia đình chồng bảo “chỉ cần tay chân lành lặn là được”, nhưng việc bú sữa kém khiến bé nhanh chóng gầy rộc. Nghe tin có chương trình phẫu thuật, chị vét sạch số tiền 1 triệu đồng trong nhà, cõng con đi bộ ra trung tâm xã để bắt xe về Hà Nội.

Không chỉ những dị tật bẩm sinh, nhiều trường hợp trẻ phải phẫu thuật do di chứng sau khi nằm hồi sức tích cực. Bé Đ.V.T (9 tuổi, Gia Phú, Yên Bái) bị khuyết trụ mũi sau khi đặt nội khí quản trong một tháng đầu đời.

Bố cháu, anh Đặng Văn Lai kể: vợ chồng anh từng hai lần mất con trước đó nên rất trân trọng lần mang thai thứ ba. Nhưng con sinh non, chỉ 8 tháng, phải nằm lồng ấp nhiều ngày. Hậu quả là cháu bị hoại tử trụ mũi, biến dạng khuôn mặt, khó thở. Nghe tin có phẫu thuật miễn phí, anh gác lại tất cả, đưa con xuống Hà Nội ngay khi cơn bão chưa tan.

BS Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, tạo hình trụ mũi là một kỹ thuật khó, đòi hỏi lấy mô sụn từ bộ phận khác trên cơ thể để tái cấu trúc phần bị khuyết. Mục tiêu là không chỉ phục hồi thẩm mỹ, mà còn đảm bảo chức năng hô hấp của trẻ.

“Các ca dị tật nặng do hoại tử, mất mô mũi thường để lại di chứng nặng nề. Tạo hình mũi không giống nâng mũi thẩm mỹ thông thường. Đây là những ca đặc biệt, yêu cầu tay nghề cao, phác đồ điều trị cá thể hóa và quá trình theo dõi lâu dài”, bác sĩ Trung nhấn mạnh.

Suốt 11 năm qua, chương trình đã “tái sinh” hàng ngàn nụ cười, không chỉ chữa lành dị tật mà còn chữa lành những tổn thương sâu kín trong tâm hồn những đứa trẻ thiệt thòi. Giữa những ngày bão giông, ánh sáng hy vọng từ hành trình nhân văn này vẫn bền bỉ tỏa sáng.