Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Khoảng 13h ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Đến 13h ngày 19/10, vị trí tâm bão trên đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025, có thể mạnh thêm.

Theo nhận định của Cục Khí tượng thuỷ văn vào chiều 16/10, thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống nên có thể, bão sẽ suy yếu trên biển.

Theo đó, từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, trong 2 giờ qua (từ 11h đến 13h ngày 17/10), Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa ở Hồ Kim Sơn 77,2mm, Kỳ Lâm 48,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã/phường: Kỳ Lạc, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Hương Đô, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Hoa, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, phường Sông Trí, Phúc Trạch, Sơn Hồng.