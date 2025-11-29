Áp thấp nhiệt đới 'chưa từng xuất hiện' đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 7h ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, đổi hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tăng lên cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 7h ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông, đổi hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới sáng nay đi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5 độ Bắc (gần xích đạo). Tuy nhiên, hầu hết chúng di chuyển về phía Tây chứ không đi về phía Đông.

"Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm, hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện", ông Khiêm thông tin.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam Bộ không cao.

Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của đặc khu Trường Sa), vùng biển phía Đông khu vực biển từ Lâm Đồng - Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.