Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh giải thưởng Doanh nhân xuất sắc ASEAN

(VTC News) -

Ngày 17/10, giải thưởng uy tín Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế giới”.

Anh hùng Lao động Thái Hương - giải thưởng Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025.

EY-Bank of Singapore ASEAN Entrepreneurial Excellence Award - Giải Doanh nhân Xuất sắc ASEAN là giải thưởng thuộc khuôn khổ Lễ trao giải EY Entrepreneur Of The Year Singapore hàng năm, do Tập đoàn kiểm toán và tư vấn toàn cầu Ernst & Young (EY) phối hợp cùng Ngân hàng Bank of Singapore tổ chức.

Giải thưởng này vinh danh các cá nhân/doanh nghiệp trong khu ASEAN có đóng góp vượt trội không chỉ về kinh doanh mà còn về tác động xã hội, đổi mới, định hướng phát triển bền vững. Người được trao giải cần thuyết phục hội đồng thẩm định ở rất nhiều tiêu chí khắt khe như tinh thần doanh nhân, tầm nhìn khu vực, tác động cộng đồng, bền vững, và uy tín quốc tế.

Giải thưởng Doanh nhân Xuất sắc ASEAN 2025 được trao cho Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - trong bối cảnh đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cùng các quốc gia Đông Nam Á phục hồi kinh tế ấn tượng sau đại dịch COVID-19, góp phần vào tăng trưởng dự báo 4,2% của khu vực ASEAN năn 2025.

Trước đó, giải từng được trao cho các doanh nhân tiêu biểu khác như: Keeree Kanjanapas (Chủ tịch BTS Group Holdings, Thái Lan), Tan Sri Sir Jeffrey Cheah (Nhà sáng lập & Chủ tịch Sunway Group, Malaysia), Lance Y. Gokongwei (Chủ tịch & CEO JG Summit Holdings, Philippines), Djoko Susanto (Nhà sáng lập Alfamart, Indonesia).

Ông Nguyễn Đức Thành – Thư ký Thứ nhất của Chủ tịch Hội đồng Chiến lược (đứng giữa) - thay mặt Anh hùng Lao động Thái Hương nhận giải thưởng ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025.

Theo thông cáo báo chí được đăng tải trên truyền thông quốc tế của sự kiện, ông Liew Nam Soon – Phó Tổng Giám đốc Khu vực Đông Á của EY - nhận xét: “Khát vọng của bà Thái Hương trong việc mang đến cho người dân những sản phẩm thực phẩm an toàn, lành mạnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao thật sự truyền cảm hứng.

Được dẫn dắt bởi niềm tin vững chắc vào phát triển bền vững, các dự án đầu tư của Tập đoàn TH đã trở thành hình mẫu khi đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra năng suất lao động cao nhất, chi phí giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm quốc tế”.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Đức Thành – Thư ký Thứ nhất của Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, đồng thời là người phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn TH - chia sẻ: “Đây là một khoảnh khắc đặc biệt không chỉ với cá nhân bà, mà còn là niềm tự hào của Tập đoàn TH và của doanh nhân Việt Nam nói chung”.

Theo ông Thành, câu nói được nhiều người biết đến của bà Thái Hương là: “Triết lý nhân văn là ánh sáng dẫn đường, tỏa sáng cho thương hiệu”. Hơn 15 năm trước, khi sự cố sữa nhiễm melamin xảy ra ở Trung Quốc, khiến hàng triệu trẻ em có nguy cơ chảy máu thận, trái tim bà quặn thắt vì khi đó ở Việt Nam, thị trường chỉ có 8% sữa tươi, có đến 92% sữa bột pha lại.

Bà đã khởi dựng TH true MILK – từ một khát vọng rất giản dị: Bằng trái tim và tấm lòng người mẹ, mang tới cho trẻ em Việt Nam ly sữa tươi sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên.

Từ đó, đứng trước các vấn nạn về an toàn thực phẩm, vấn nạn về đại dịch các bệnh không lây như tiểu đường, béo phì, bà và TH đã mở các “cuộc cách mạng” – từ cách mạng sữa tươi sạch, đến cách mạng sản phẩm không dùng đường, dùng vị ngọt từ nhiên để thay thế, cách mạng dinh dưỡng người Việt. Năm 2020, Bà được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu cao quý vì các thành tích xuất sắc: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bà Thái Hương có đóng góp quan trọng cho các hoạt động vì tầm vóc Việt, trong đó bao gồm chương trình Sữa học đường và Dinh dưỡng học đường quốc gia.

“Hôm nay, thật xúc động khi bà tiếp tục được EY và Bank of Singapore trao tặng ASEAN Entrepreneurial Excellence Award. Thay mặt Anh hùng Lao động Thái Hương và toàn thể Tập đoàn TH, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến EY ASEAN, EY Singapore, Bank of Singapore, và những người đã tin tưởng, đồng hành cùng TH trên hành trình này. Đây không chỉ là một vinh dự của bà, mà còn là sự khích lệ để thế hệ tiếp nối chúng tôi tiếp tục tiến bước”, ông Thành khẳng định.

Liên tiếp nhiều năm trở lại đây, quốc tế liên tục ghi nhận những đóng góp vượt trội của Anh hùng Lao động Thái Hương. Tháng 6/2025, bà được trao tặng danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong phát triển bền vững toàn cầu 2025" tại hệ thống giải thưởng Global Brands Awards do Tạp chí Global Brands (Vương quốc Anh) tổ chức.

Trước đó, năm 2023, bà Thái Hương cũng được Le Fonti Global Awards (Italy) vinh danh ở Hạng mục Phát triển Bền vững phạm vi toàn cầu với Giải thưởng Nhà lãnh đạo của năm, được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) vinh danh trong "17 gương mặt Hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững".

Nhà sáng lập Tập đoàn TH Thái Hương cũng là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSRWorks International vinh danh trong danh sách Top 10 “Phụ nữ vì sự phát triển bền vững” 2021 tại châu Á, được trao tặng Giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai (UAE); nhiều năm được Tạp chí tài chính của Mỹ (Forbes) bình chọn Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á; từng đoạt Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới (WKF), Giải nữ doanh nhân xuất sắc Stevie Award, Doanh nhân xuất sắc châu Á…

Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín của TH đã xác lập kỷ lục lớn nhất thế giới (năm 2020).

Là Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, trong suốt 15 năm qua, từ tư duy “một ly sữa chấn hưng dân tộc” và khát vọng phụng sự, đảm bảo an toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng, Vì tầm vóc Việt, bà có đóng góp cho đất nước về việc thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hội nhập quốc tế trong ngành sữa, thực phẩm; khởi xướng Chương trình Sữa học đường; Bữa ăn Học đường; Dinh dưỡng học đường.

Bà đã đưa TH vươn ra thế giới bằng việc đầu tư các dự án như: Dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga; Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Australia; Indonesia. Mở rộng thị trường tại Trung Quốc.

Với định hướng chiến lược và cách tiếp cận dựa trên giá trị, Nhà Sáng lập TH đang lãnh đạo doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại diện tiêu biểu cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam, đồng thời góp phần định hình tương lai nông nghiệp công nghện cao, bền vững trong khu vực. Đến nay, TH đã trở thành một hình mẫu tại Việt Nam về mô hình kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn cũng như nỗ lực triển khai các giải pháp giảm phát thải cho toàn chuỗi sản xuất từ đồng cỏ tới bàn ăn.