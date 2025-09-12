Ăn ngô thường xuyên sẽ tác động gì đến cơ thể bạn?

(VTC News) -

Ăn ngô cung cấp chất xơ, năng lượng và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, các sản phẩm từ ngô đã qua chế biến công nghiệp có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết đột ngột và tăng cân.

Bắp ngô là nguyên liệu chứa những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể (Ảnh: Verywell Health)

Theo Verywell Health, khi bạn tiêu thụ ngô đúng cách, cơ thể bạn sẽ nhận được những thay đổi tích cực dưới đây.

Hệ tiêu hóa tốt hơn

Hàm lượng chất xơ cao trong ngô giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa nhanh hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển trong ruột, từ đó giảm táo bón và thúc đẩy việc đại tiện đều đặn.

Tuy nhiên, những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng có thể gặp các vấn đề tiêu hóa khi tiêu hóa một số loại ngô. Điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình và điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp.

Thị lực tốt hơn

Các sắc tố carotenoid trong ngô vàng giúp bảo vệ võng mạc, từ đó ngăn ngừa tình trạng suy giảm thị lực, làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD) ở người lớn tuổi. Ngoài ra, hàm lượng lutein và zeaxanthin cũng giúp bảo vệ mắt khỏi đục thủy tinh thể, giảm tổn thương do ánh sáng xanh.

Hệ tim mạch khỏe mạnh hơn

Ngô nguyên hạt chứa kali và magiê, giúp kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, ngô còn chứa axit ferulic - hợp chất thực vật có khả năng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngô là loại ngũ cốc có khả năng giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu. Tinh dầu chiết xuất từ ngô tác dụng làm giảm cholesterol tương tự như dầu hướng dương. Vì vậy, việc bổ sung ngô hoặc dầu ngô vào chế độ ăn uống sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch.

Trí nhớ tốt hơn

Khi thiếu hụt vitamin B1, cơ thể có thể gặp các vấn đề về não bộ như hay quên, giảm khả năng tập trung, làm việc và học tập kém hiệu quả. Ngô là một trong những nguồn cung cấp vitamin B1, giúp cải thiện những tình trạng này. Bên cạnh đó, vitamin B1 còn tham gia vào quá trình tạo ra Acetylcholine, qua đó góp phần hỗ trợ phòng ngừa bệnh Alzheimer một cách hiệu quả.

Ăn ngô mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn hoàn toàn có thể tạo thói quen ăn ngô mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn một bắp ngô cỡ vừa mỗi ngày và không nên dùng loại ngũ cốc này để thay thế hoàn toàn cho cơm.