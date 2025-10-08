An Giang: Toàn bộ học viên bỏ trốn trở lại trại cai nghiện, tạm giữ 14 người

(VTC News) -

Công an tỉnh An Giang thông tin, đến 9h30 ngày 8/10, lực lượng chức năng đã vận động và truy tìm đầy đủ 314/314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thạnh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ 14 người cầm đầu vụ bỏ trốn. Trong đó 9 người bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và 5 người khác bị điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Lực lượng chức năng xuyên đêm truy tìm người cai nghiện trốn trại.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC VTC News thông tin, trưa 5/10, một nhóm học viên tại cơ sở này không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự. Lợi dụng tình hình, một số học viên quá khích kích động, lôi kéo người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài.

Tổng cộng 314 học viên đã rời khỏi cơ sở. Hình ảnh và video ghi lại cảnh nhóm học viên di chuyển qua các cánh đồng, tuyến đường thuộc huyện Chợ Mới sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý, huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức truy tìm, vận động các học viên quay trở lại.

Đến 8h sáng 6/10, có 252/314 học viên trở về cơ sở. Đến sáng 8/10, toàn bộ số học viên bỏ trốn đã được đưa trở lại.

Công an tỉnh An Giang đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.