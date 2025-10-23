Adsplus là diễn giả tại Google Vietnam MMO Summit 2025

(VTC News) -

Adsplus (Công ty cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam) được mời làm diễn giả tại Google Vietnam MMO Summit 2025. Adsplus không chỉ tham gia với vai trò diễn giả mà còn mang đến các case-study thực tế, minh họa cách doanh nghiệp Việt có thể áp dụng mô hình tiếp thị liên kết và tối ưu hoá doanh thu trực tuyến. Sự kiện này là cơ hội để Adsplus trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn và định hướng chiến lược cho cộng đồng MMO Việt Nam.

Sự kiện MMO đầu tiên của Google tại Việt Nam

Google Vietnam MMO Summit 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của cộng đồng kiếm tiền trực tuyến (Make Money Online - MMO) tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Google tổ chức một sự kiện riêng biệt dành cho thị trường MMO, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực kinh tế số và hệ sinh thái publisher.

Sự kiện MMO đầu tiên ở Việt Nam - Google Vietnam MMO Summit 2025.

Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trung gian kết nối nhà cung cấp sản phẩm (publisher và advertiser) mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng kiếm tiền trực tuyến giai đoạn 2025 - 2026. Bên cạnh phần mở đầu từ đội ngũ Google Vietnam, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều đối tác chiến lược trong lĩnh vực quảng cáo, thương mại điện tử và nội dung số - trong đó Adsplus vinh dự là đơn vị được Google mời chia sẻ với vai trò diễn giả.

Tại sự kiện, Google chính thức công bố ba trụ cột chiến lược định hướng cho ngành MMO Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026, gồm: Thương mại điện tử xuyên biên giới, Tiếp thị liên kết và Tối ưu hóa doanh thu từ quảng cáo web. Bộ ba này được xem là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cộng đồng người làm nội dung (publisher), giúp doanh nghiệp Việt mở rộng quy mô, khai thác doanh thu đa kênh và tiếp cận thị trường toàn cầu hiệu quả hơn.

Không chỉ là hội thảo, Google Vietnam MMO Summit 2025 còn là không gian kết nối thực tiễn, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận mô hình vận hành và tìm giải pháp tối ưu lợi nhuận trong kỷ nguyên số.

Adsplus chia sẻ về Mô hình tiếp thị liên kết thị trường toàn cầu

Với vị thế là Đối tác Cấp cao của Google tại Việt Nam, Adsplus tự hào trở thành diễn giả tại Google Vietnam MMO Summit 2025 - sự kiện MMO đầu tiên do Google tổ chức. Mr Nguyễn Đắc Trí - COO của Adsplus đảm nhận vai trò diễn giả về chủ đề “Mô hình tiếp thị liên kết thị trường toàn cầu”.

Trong bài chia sẻ, Mr Trí mang đến góc nhìn thực tế về cơ hội và thách thức của tiếp thị liên kết trong thị trường toàn cầu đặc biệt là khi hành vi người dùng và nền tảng quảng cáo liên tục thay đổi. Bên cạnh đó, đại diện Adsplus cũng giới thiệu các thị trường ngách tiềm năng như Công cụ và phần mềm CNTT, Tín dụng, Thương mại điện tử và Du lịch - những lĩnh vực đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội cao cho publisher Việt.

COO Trí Nguyễn - đại diện Adsplus chia sẻ tại sự kiện offline và online của Google.

Adsplus đồng thời chia sẻ mô hình hoạt động hiệu quả giúp publisher và advertiser xây dựng hệ thống kinh doanh bền vững, cùng case study thực tế về cách tối ưu lượng truy cập, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và mở rộng thị trường. Phần chia sẻ cũng đưa ra những chiến lược giúp doanh nghiệp Việt dễ dàng áp dụng khai phá thị trường.

Sự xuất hiện của Adsplus tại Google Vietnam MMO Summit 2025 không chỉ là dấu ấn chuyên môn, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong việc kết nối thị trường MMO nội địa với xu hướng toàn cầu - nơi dữ liệu, công nghệ và sáng tạo cùng thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Giải pháp Marketing toàn diện và Affiliate từ Adsplus

Adsplus từ lâu đã khẳng định vị thế trong ngành Digital Marketing tại Việt Nam. Đây là agency Việt được Google và Meta vinh danh nhiều năm liền, ghi nhận hiệu quả vượt trội và năng lực chuyên môn trong cung cấp giải pháp Marketing toàn diện và Affiliate.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Adsplus đã đồng hành cùng hơn 10.000 khách hàng trên nhiều lĩnh vực, triển khai hàng loạt chiến dịch Marketing hiệu quả và bền vững. Sở hữu đội ngũ chuyên gia 100% có chứng chỉ chuyên môn, Adsplus không chỉ am hiểu thị trường mà còn tiên phong ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong từng chiến dịch.

Adsplus hiện cung cấp giải pháp Marketing toàn diện, giúp doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, tối ưu hiệu quả quảng cáo và khai thác nguồn doanh thu mới.

Chiến lược Marketing được cá nhân hóa theo từng ngành hàng.

Giải pháp quảng cáo đa nền tảng, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả truyền thông và doanh thu.

Giải pháp Marketing toàn diện cho doanh nghiệp từ Adsplus.

Adsplus tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa thương hiệu, công nghệ và hiệu quả kinh doanh, tiên phong mang các giải pháp Marketing hiện đại đến gần hơn với doanh nghiệp Việt.

