8 nhân sự lãnh đạo nhận quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới

Chiều 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. (Ảnh: VGP)

Hội nghị nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thực hiện các quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3/9, Thủ tướng có các quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Cùng đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và mong muốn các cán bộ trên cương vị, nhiệm vụ mới đều sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm cao nhất, năng lực, sở trường, trí tuệ của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, "vững tay chèo", không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, ngành, lĩnh vực và làm tốt hơn nữa, đạt nhiều kết quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phân tích tình hình thế giới và khu vực thời gian tới, với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, Thủ tướng cho rằng phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình; yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, "cùng đội ngũ, cùng chí hướng, cùng mục tiêu".

Thủ tướng yêu cầu các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; trước mắt, tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác; làm tốt công tác cán bộ vì "cán bộ là gốc của mọi công việc"; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ.

Lưu ý việc chuyển trạng thái từ thụ động, sang chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho từng bộ, cơ quan và các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm, Thủ tướng nhấn mạnh, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các cán bộ.

Bày tỏ mong muốn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập thể lãnh đạo các bộ, cơ quan sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ mới được bổ nhiệm, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhân dân; trước mắt đóng góp cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.