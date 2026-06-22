7 lưu ý không thể bỏ qua khi xây nhà gác lửng

(VTC News) -

Nhà gác lửng là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng tối ưu diện tích sử dụng và tiết kiệm chi phí xây dựng.

Nhà gác lửng là gì?

Nhà gác lửng là kiểu nhà có thêm một tầng trung gian được bố trí giữa tầng trệt và mái nhà, nhằm tăng diện tích sử dụng mà không cần xây thêm tầng hoàn chỉnh.

Phần gác lửng thường có diện tích nhỏ hơn tầng trệt và có thể được sử dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Nhờ khả năng tối ưu không gian, nhà gác lửng đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà có diện tích hạn chế hoặc ngân sách xây dựng không quá lớn.

Nhà gác lửng giúp tăng diện tích sử dụng. (Ảnh: AI)

Lưu ý không thể bỏ qua khi xây nhà gác lửng

Để công trình vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng và độ bền lâu dài, gia chủ cần lưu ý nhiều yếu tố quan trọng trong quá trình thiết kế và thi công.

Tính toán chiều cao hợp lý

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi xây nhà gác lửng là chiều cao tổng thể của công trình. Nếu chiều cao quá thấp, không gian sẽ trở nên bí bách, ngột ngạt. Ngược lại, nếu chiều cao quá lớn có thể làm tăng chi phí xây dựng và ảnh hưởng đến kết cấu.

Thông thường, chiều cao tầng trệt dao động từ 3,5 - 4 m, trong khi phần gác lửng có chiều cao khoảng 2,2 - 2,8 m tùy mục đích sử dụng. Việc phân bổ chiều cao hợp lý sẽ giúp cả hai không gian đều đảm bảo sự thoải mái khi sinh hoạt.

Tính toán kết cấu chịu lực

Gác lửng tạo thêm tải trọng cho công trình nên yêu cầu hệ thống móng, cột và dầm phải được tính toán kỹ lưỡng.

Đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hoặc nằm trong khu vực nền đất yếu, việc khảo sát địa chất và tính toán kết cấu càng trở nên cần thiết. Một hệ kết cấu vững chắc sẽ giúp công trình an toàn và hạn chế nguy cơ nứt, lún trong quá trình sử dụng.

Tỷ lệ diện tích gác lửng

Gác lửng thường chiếm khoảng 50 - 70% diện tích sàn tầng trệt. (Ảnh: Xaydungminhbao)

Theo kinh nghiệm của các kiến trúc sư, diện tích gác lửng thường chỉ nên chiếm khoảng 50 - 70% diện tích sàn tầng trệt. Nếu diện tích quá lớn, ngôi nhà dễ trở nên chật chội, thiếu thông thoáng và giảm tính thẩm mỹ.

Chọn vật liệu bền và an toàn

Khi thiết kế gác lửng, chọn vật liệu phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuổi thọ và sự an toàn của công trình.

Các loại vật liệu như bê tông cốt thép, khung thép hoặc gỗ có chất lượng tốt thường được ưu tiên nhờ khả năng chịu tải hiệu quả.

Chọn vị trí cầu thang phù hợp

Cầu thang là bộ phận kết nối giữa tầng trệt và gác lửng nên cần được bố trí khoa học. Cầu thang quá lớn sẽ chiếm nhiều diện tích sử dụng, trong khi cầu thang quá dốc lại gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tùy diện tích ngôi nhà, gia chủ có thể lựa chọn cầu thang chữ L, cầu thang thẳng... Điều quan trọng là phải đảm bảo độ rộng, chiều cao bậc và tay vịn đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng.

Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên

Nhà gác lửng thường có đặc điểm là không gian được chia thành nhiều tầng trong cùng một khối nhà. Nếu không được thiết kế hợp lý, khu vực gác lửng dễ bị tối và bí.

Do vậy, nên bố trí cửa sổ, giếng trời hoặc ô thông tầng để tăng cường ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, hệ thống thông gió cũng cần được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng tích tụ nhiệt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Chọn công năng phù hợp

Trước khi xây dựng, cần xác định rõ mục đích sử dụng của gác lửng để có phương án thiết kế phù hợp.

Nếu dùng làm phòng ngủ cần chú trọng sự riêng tư và thông gió. Nếu sử dụng làm phòng làm việc, yếu tố ánh sáng tự nhiên và khả năng cách âm cần được ưu tiên.