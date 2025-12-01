6 lưu ý về phong thuỷ phòng khách cực kỳ thiết thực

Phòng khách là nơi sum họp của các thành viên trong gia đình, đồng thời cũng là bộ mặt của ngôi nhà. Nó vừa là nơi thư giãn, vừa là nơi tiếp khách. Do đó, việc sắp đặt phong thuỷ phòng khách được rất nhiều gia đình coi trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống thường nhật của các thành viên trong gia đình cũng như các yếu tố khác như sức khoẻ, sự nghiệp.

Để cải thiện phong thủy cho ngôi nhà, bạn cần nắm rõ những điều kiêng kỵ và phương pháp bài trí phòng khách, bao gồm cả việc đặt sofa, cây cảnh hay màu sắc của tường và trần nhà.

Phong thuỷ phòng khách rđược rất nhiều gia đình coi trọng. (Ảnh: Aboluowang)

Vị trí của phòng khách

Khi bước vào cửa chính, phòng khách nên là không gian đầu tiên mà khách bước vào nhà nhìn thấy, trong khi các không gian khác như phòng ngủ, bếp và phòng tắm nên được đặt ở phía sau nhà. Lối vào phòng khách không nên gần nhà vệ sinh, nếu không, năng lượng trong phòng khách sẽ không thể tích tụ.

Nếu không thể thay đổi điều này, bạn có thể đặt các quả cầu pha lê trắng ở bốn góc phòng khách để trung hòa năng lượng tiêu cực và treo rèm ở cửa ra vào nhà vệ sinh.

Phòng khách phải rộng rãi và sáng sủa

Phòng khách sáng sủa mang lại sinh khí cho cả ngôi nhà. Do đó, bạn nên tránh đặt quá nhiều chậu cây hay những vật cản khác ảnh hưởng tới luồng ánh sáng chiếu vào phòng khách. Ngoài ra, nên chiếu đèn phòng khách lên tường và chọn đèn có hình tròn chủ đạo, tượng trưng cho sự trọn vẹn và đoàn tụ.

Phòng khách nên có diện tích ít nhất bằng 1/4 diện tích ngôi nhà và không nên nhỏ hơn phòng sinh hoạt chung.

Phòng khách nên sáng sủa và rộng rãi. (Ảnh: aboluowang).

Màu sắc của tường phòng khách

Phòng khách sáng sủa có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Màu sắc của phòng khách không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn tác động đến cảm xúc của mọi người. Do đó, những gam màu nhẹ nhàng, ấm áp và trung tính như màu be, trắng ngà và trắng hồng là phù hợp nhất cho tường phòng khách, nên tránh những tông màu tối.

Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn tường sáng màu không chỉ giúp việc phối hợp đồ nội thất dễ dàng hơn mà còn có tác dụng mở rộng không gian và thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình.

Vị trí đặt ghế sofa

Ghế sofa giữ vị trí quan trọng trong phòng khách, đóng vai trò là điểm nhấn trong bố cục của căn phòng. Trong phong thủy, ghế sofa tượng trưng cho nước và nước tượng trưng cho sự thịnh vượng. Do đó, việc đặt sofa không đúng vị trí được cho là có thể ảnh hưởng đến vậy may và tài lộc của gia chủ.

Việc đặt sofa không đúng vị trí có thể ảnh hưởng đến vậy may và tài lộc của gia chủ. (Ảnh: aboluowang).

Theo quan niệm phong thuỷ của người Trung Quốc, nên đặt sofa dựa vào tường. Xét về mặt tâm lý, việc này có thể tăng cảm giác an toàn, giúp các thành viên trong gia đình ngồi trên sofa cảm thấy vững vàng và an toàn. Nếu bố cục nhà bạn không phù hợp để đặt sofa dựa vào tường, bạn có thể đặt bình phong hoặc tủ phía sau sofa để tạo ra "lớp nền nhân tạo".

Bạn không nên đặt sofa quay lưng về phía cửa ra vào, lối đi hoặc gương. Thứ nhất, nếu không chỗ dựa phía sau sofa sẽ tạo cảm giác trống trải, dễ bị tổn thương và dễ bị tấn công từ phía sau. Thứ hai, nếu đặt gương phía sau sofa, người khác có thể nhìn thấy lưng của người ngồi, điều này dễ khiến họ cảm thấy bất an.

Vị trí đặt sofa không nên đối diện cửa chính hoặc đặt dưới cầu thang, vì sự đối lập được coi là rất không may mắn trong phong thủy. Cầu thang có hình dạng như những vật sắc nhọn. Việc đặt ghế sofa quá gần có thể tạo cảm giác áp bức và hình thành năng lượng tiêu cực. Nếu không chọn được vị trí khác, buộc phải để sofa gần cầu thang, bạn có thể để một chậu cây xanh ở đó hạn chế những năng lượng tiêu cực.

Kiểu dáng sofa

Ghế sofa có nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm thẳng, chữ L và chữ U. Dù bạn chọn loại ghế sofa nào cho ngôi nhà của mình, bạn nên chọn một bộ sofa hoàn chỉnh với số lượng chẵn. Trong phong thủy, số chẵn tượng trưng cho sự may mắn và tượng trưng cho một cặp đôi hòa hợp. Việc đặt một bộ sofa hoàn chỉnh tượng trưng cho sự đoàn kết và đồng lòng của cả gia đình.

Ghế sofa thẳng là kiểu dáng cổ điển nhất. Đặt ghế sofa dọc theo một bức tường, đối diện với TV hoặc bàn trà, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi, phù hợp với phòng khách dài và hẹp.

Ghế sofa hình chữ L tạo nên bố cục núi và nước trong phong thuỷ thu hút sự giàu có và thịnh vượng. Kiểu dáng này tận dụng tối đa không gian. Việc thêm một chiếc ghế bành sẽ tăng thêm sự linh hoạt và mới lạ, lý tưởng cho phòng khách hiện đại.

Ghế sofa hình chữ U tượng trưng cho sự chào đón và che chở, và vì chiếm nhiều diện tích hơn, nó đặc biệt phù hợp với những gia đình đông người. Sofa hình chữ U cho phép cả gia đình ngồi lại với nhau và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư bên nhau.

Dù bạn chọn loại ghế sofa nào cho ngôi nhà của mình, bạn nên chọn một bộ sofa hoàn chỉnh với số lượng chẵn. (Ảnh: aboluowang).

Không nên để cây giả ở phòng khách

Phong thủy nhấn mạnh đến sinh khí. Do đó nên hạn chế tối đa việc trưng bày hoa giả trong phòng khách. Vì là hàng giả, hoa giả tạo cảm giác thiếu sức sống và có thể tạo cảm giác thiếu chân thành, ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp và tài lộc.

Bạn nên trồng cây thật trong phòng khách. Chọn các loại cây lá rộng, lá to và bóng như cây thường xanh, cây kim tiền, trầu bà, quất... vì chúng sinh trưởng liên tục và tràn đầy sức sống. Cây xanh trưng bày ở phòng khách nên được trồng trong đất, không nên trồng thủy canh.

Nên để cây thật trong phòng khách.

Phong thủy có cơ sở khoa học riêng. Mục đích chính của nó là tạo ra một môi trường sống thoải mái, trong lành cho gia chủ, cho phép các yếu tố thị giác tác động đến tâm lý và mang lại niềm vui cho mọi thành viên trong gia đình. Do vậy, những yếu tố phong thủy trong việc đặt phòng khách bên trên chỉ mang tính bổ trợ, sự hòa thuận của các thành viên mới thực sự mang lại thịnh vượng cho gia đình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.