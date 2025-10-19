6 loại bánh ngọt cần cẩn trọng khi mua cho trẻ nhỏ

(VTC News) -

Ngày nay ở rất nhiều gia đình, bánh ngọt được sử dụng thường xuyên làm bữa ăn sáng hoặc xế chiều cho trẻ. Những chiếc bánh này giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, lại đáp ứng sở thích của trẻ vì có hương vị cuốn hút.

6 loại bánh ngọt cần tránh khi mua cho trẻ

Dù bạn coi trọng sự tiện lợi đến đâu, trẻ mê bánh ngọt mức nào, Sohu gợi ý bạn nên hạn chế mua cho trẻ 6 loại bánh ngọt sau.

Bánh kem từ bơ thực vật

Khi bước vào bất kỳ tiệm bánh nào, bánh kem luôn chiếm vị trí nổi bật nhất. Bánh kem có màu sắc tươi sáng, hình dáng tinh tế, lớp kem xốp mịn được phủ bên trong tạo hình tinh xảo, trông rất hấp dẫn.

Đặc biệt, trẻ em sẽ rất dễ bị thu hút với những chiếc bánh đẹp mắt và tinh tế như vậy. Tuy nhiên, nhiều người có thể không biết rằng hơn 90% các loại kem này là bơ thực vật, còn được gọi là kem thực vật, và thành phần chính của nó là dầu thực vật hydro hóa.

Loại kem thực vật này sẽ tạo ra một lượng lớn axit béo chuyển hóa thông qua quá trình hydro hóa trong quá trình sản xuất, vì vậy cả trẻ em và người lớn đều nên ăn ít loại này.

Để giảm chi phí, 80% các tiệm bánh trên thị trường hiện nay sử dụng bơ thực vật. Mặc dù một số loại bánh được quảng cáo là làm từ bơ động vật, nhưng thực tế họ lại dùng bơ thực vật làm chất thay thế. Một thợ làm bánh tiết lộ: "Bơ động vật nguyên chất đắt hơn bơ thực vật gấp 10 lần. Một cửa hàng nếu sử dụng nó chi phí sẽ đội lên rất nhiều",

Bánh ngọt xúc xích

Các loại xúc xích kẹp trong bánh thường có giá thành rẻ, kém an toàn. (Ảnh: Sohu)

Trẻ em thường rất thích xúc xích và luôn chọn món này để ăn đầu tiên trong các bữa ăn. Để đáp ứng khẩu vị của các bé, bánh ngọt xúc xích đã ra đời và trở thành một trong những loại bánh phổ biến nhất.

Tuy nhiên, để đạt lợi nhuận cao hơn, các tiệm bánh thường sử dụng xúc xích rất rẻ tiền, một số loại không chứa thịt mà được làm từ bột xương còn thừa.

Một người thợ làm bánh tiết lộ: "Xúc xích từ thịt thật có giá rất cao, trong khi xúc xích chúng tôi dùng ở cửa hàng thường có giá rẻ. Nếu muốn cho trẻ ăn bánh ngọt xúc xích, tốt nhất nên tự làm tại nhà".

Bánh ngọt chà bông

Trong các tiệm bánh ngày nay, bánh ngọt chà bông thường chiếm vị trí nổi bật nhất. Lớp chà bông vàng ươm, xốp mịn bao phủ toàn bộ bề mặt bánh mì, khiến bánh trông rất ngon mắt.

Nhưng thực tế, nhiều người không biết rằng ruốc thịt dùng trong các tiệm bánh hiện nay không phải là ruốc thịt thật, mà được làm từ "bột ruốc thịt". Ruốc thịt hoàn toàn không có thịt, mà được thêm vào nhiều bí mật khác nhau để mô phỏng hương vị thịt.

Thực tế, để kiếm lời cao, nhiều tiệm bánh đã dùng bột đậu nành làm nguyên liệu, và thêm các loại hương vị tương tự ruốc. Với hương vị thơm ngon và màu sắc hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ khó phân biệt được thịt thật hay giả.

Tiramisu

Là đại diện tiêu biểu cho món tráng miệng Ý, tiramisu rất đẹp mắt và là sản phẩm tiêu biểu của những blogger ẩm thực. Nó luôn trông đặc biệt tinh tế và hấp dẫn trong tủ kính của tiệm bánh.

Tiramisu ngày nay đã đi chệch khỏi công thức truyền thống và trở thành một "quả bom calo" với hàm lượng đường và chất béo cao. Để giảm chi phí và kéo dài thời hạn sử dụng, các tiệm bánh sẽ sử dụng kem thực vật thay vì phô mai mascarpone và tinh chất sô cô la thay chocolate.

Rất nhiều Tiramisu bán trong cửa hàng không có chocolate, tất cả đều là bột chocolate không được làm từ hạt ca cao. Vì hương vị và thời hạn sử dụng, họ thêm rất nhiều đường và dầu. Nếu không muốn tăng cân, bạn nên tránh sử dụng chúng.

Bánh cuộn chocolate

Những chiếc bánh chocolate thường được nhiều trẻ em ưa thích vì có vị rất thơm ngon. Nhưng thực tế cũng như tiramisu, nhiều tiệm bánh sử dụng bột socola và một lượng lớn đường bột. Khi cắn một miếng, bạn sẽ thấy không chỉ một lượng đường khổng lồ mà còn rất nhiều chất béo bão hòa.

Thậm chí các loại bánh này được sử dụng rất nhiều bơ thực vật và bơ ca cao thay thế. Nếu không muốn nạp vào cơ thể quá nhiều đường và các chất không tốt cho sức khỏe, đây là loại bánh nên tránh xa.

Bánh ngọt hoa quả

Hoa quả ẩn chứa trên lớp bánh ngọt có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn. (Ảnh: Sohu)

Bánh ngọt vị dâu tây hay cam, xoài rất hấp dẫn và ngọt ngào, được phụ nữ và trẻ em ưa chuộng. Nhưng bạn có thấy những trái cây này thường rất nhanh nhũn vào hỏng? Rất nhiều tiệm bánh chọn cách sử dụng hoa quả kém tươi để tiết kiệm chi phí. Những loại trái cây này dễ bị vi khuẩn phát triển và không gây hại về mặt vệ sinh.

Cũng có tiệm bánh sử dụng trái cây đóng hộp - loại được ngâm trong nước đường và chứa đầy phụ gia, chất bảo quản, khiến nó quá ngọt mà không có bất kỳ dưỡng chất nào của trái cây tươi.

Do đó, nếu con bạn thích ăn trái cây, tốt hơn hết là mua trái cây tươi và ăn trực tiếp; nó lành mạnh hơn nhiều so với bánh ngọt hoa quả.

Thực tế, bánh ngọt luôn thu hút trẻ em và cũng giúp bố mẹ tiết kiệm được thời gian cho các bữa sáng. Tuy nhiên, nếu như không biết lựa chọn đúng, vô tình nó sẽ gây ra hậu quả xấu cho các bé. Vì thế, bố mẹ hãy luôn là người tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn những loại bánh đảm bảo từ các cơ sở sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh và cũng không nên lạm dụng thường xuyên để tránh trẻ phải tiếp xúc quá nhiều với đường hay chất béo bão hòa.