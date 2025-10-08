6 cách làm mới ngôi nhà không tốn tiền

(VTC News) -

Giữa nhịp sống hiện đại, ai cũng mong có một không gian sống tươi mới, thoải mái mà vẫn tiết kiệm chi phí. Theo các kiến trúc sư, gia chủ hoàn toàn có thể “thay áo” cho ngôi nhà mà không cần bỏ ra quá nhiều tiền.

Dưới đây là những mẹo làm mới không gian sống không tốn tiền dễ dàng áp dụng:

Dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc

Đôi khi, “làm mới” không có nghĩa mua thêm, mà là biết cách loại bỏ những thứ không cần thiết. Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp lại căn phòng, cất gọn vật dụng ít dùng, lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách.

Cách đơn giản nhất là đổi vị trí bàn ghế, tủ kệ hoặc giường ngủ. Điều này sẽ khiến căn nhà trông khác biệt rõ rệt. Không gian gọn gàng, thoáng đãng giúp tâm trạng dễ chịu và tạo cảm giác như đang sống trong một ngôi nhà hoàn toàn mới.

Sắp xếp lại đồ đạc giúp làm mới không gian nhà. (Ảnh: Martha Stewart)

Làm mới bằng món đồ có sẵn

Không cần mua sắm mới, gia chủ có thể tái chế hoặc sáng tạo lại đồ cũ. Chẳng hạn, dùng vải thừa làm khăn trải bàn, bọc lại gối sofa hoặc tận dụng lọ thủy tinh cũ làm bình hoa... Chỉ một vài chi tiết nhỏ cũng đủ mang đến diện mạo mới cho căn nhà.

Tận dụng hoa trong vườn

Không chỉ giúp tô điểm cho ngôi nhà, hoa và cây xanh còn tạo mùi thơm dễ chịu cho không gian sống. Thay vì chi tiền mua chậu cây mới, hãy tự trang trí nhà với bình hoa 0 đồng, tận dụng cây sẵn có trong vườn nhà.

Thay đổi hương thơm

Một mùi hương dễ chịu sẽ giúp gia chủ cảm thấy như đang ở trong không gian hoàn toàn khác. Hãy tận dụng vỏ cam, chanh, quế, tinh dầu hoặc nến thơm handmade để làm mới không khí.Gia chủ cũng có thể tự làm túi thơm tự nhiên từ hoa khô, lá bạc hà hoặc cà phê rang, vừa tiết kiệm vừa giúp nhà lúc nào cũng thơm nhẹ nhàng.

Sáng tạo với tranh, ảnh

Sử dụng các bức tranh, ảnh và sắp xếp theo một cách mới lạ để tạo ra bức tường trưng bày đầy tính nghệ thuật cũng là cách làm mới không gian sống. Gia chủ có thể dành một góc riêng trưng bày ảnh của cả gia đình trong một chuyến đi chơi hay sự kiện đặc biệt.

Thay đổi vị trí của đồ decor

Xoay chuyển những điểm nhấn trang trí, tạo ra một giao diện mới là cách hay để thay đổi không khí cho ngôi nhà mà không tốn tiền mua đồ mới. Những cuốn sách đang đặt trên giá có thể chuyển sang đặt trên bàn cà phê. Hay chiếc bình trang trí ở lối vào có thể chuyển sang phòng khách...