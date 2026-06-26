5 loại cây vừa lọc không khí, vừa làm mát nhà hiệu quả

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhiệt độ đô thị ngày càng gia tăng, cây xanh trở thành giải pháp đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Thông qua quá trình quang hợp và thoát hơi nước, cây xanh giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, mang đến cảm giác mát mẻ tự nhiên.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy cây xanh có khả năng hấp thụ khí độc hại, bụi mịn và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) phát sinh từ sơn, đồ nội thất hay thiết bị điện tử. Nhờ vậy, chất lượng không khí trong nhà được cải thiện đáng kể, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Dưới đây là những loại cây vừa lọc không khí, vừa làm mát nhà hiệu quả trong mùa hè:

Cau cảnh

Với tán lá rộng và khả năng thoát hơi nước mạnh, cây giúp điều hòa độ ẩm và làm giảm cảm giác oi bức.

Ngoài tác dụng làm mát, cau cảnh còn có khả năng hấp thụ một số chất độc hại trong không khí. Cây thích hợp đặt ở phòng khách, sảnh lớn hoặc gần cửa sổ có ánh sáng tự nhiên.

Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston được nhiều người yêu thích nhờ khả năng tăng độ ẩm tự nhiên và góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Dương xỉ Boston giúp tăng độ ẩm tự nhiên. (Ảnh: Trúc Vũ Farm)

Với đặc tính ưa môi trường ẩm, dương xỉ Boston thích hợp đặt tại nhà bếp hoặc phòng tắm. Để cây luôn xanh tốt và phát triển khỏe mạnh, cần duy trì độ ẩm ổn định, đồng thời thường xuyên phun sương cho tán lá, đặc biệt trong những ngày thời tiết khô nóng.

Nha đam

Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc với nhiều gia đình. Bên cạnh công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, nha đam còn giúp thanh lọc không khí, hấp thụ một số chất độc hại trong môi trường.

Với đặc tính chịu hạn tốt, cây phù hợp với những người bận rộn. Đặt vài chậu nha đam gần cửa sổ hoặc ban công sẽ góp phần tạo cảm giác mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên.

Cây lan ý

Lan ý không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp thanh lịch mà còn được biết đến là một trong những loại cây lọc không khí hiệu quả. Cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm như amoniac, benzen và formaldehyde.

Hoa lan ý màu trắng kết hợp với tán lá xanh bóng giúp không gian trở nên sang trọng hơn. Tuy nhiên, cây cần được tưới nước đều đặn và đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp để phát triển tốt.

Cây đa búp đỏ

Với tán lá lớn, xanh đậm và bề mặt bóng đẹp, đa búp đỏ được nhiều gia đình lựa chọn để tạo điểm nhấn cho không gian sống hiện đại.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao, cây còn góp phần cân bằng độ ẩm trong phòng, giúp môi trường sống trở nên dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, đa búp đỏ có sức sống tốt, ít sâu bệnh và thích nghi khá tốt với điều kiện trong nhà.