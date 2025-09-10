4 nguyên nhân khiến đồ điện gia dụng tự bốc cháy

(VTC News) -

Khi đồ điện gia dụng tự bốc cháy, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Đám cháy nhỏ từ một thiết bị dễ lan rộng, thiêu rụi cả ngôi nhà chỉ trong vài phút. Khói độc từ nhựa cháy còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe hô hấp. Vì vậy, đây là nguy cơ không thể xem nhẹ trong đời sống hằng ngày. Các nguyên nhân khiến đồ điện gia dụng tự bốc cháy bao gồm:

Quá tải điện và hệ thống dây dẫn kém an toàn

Một trong những nguyên nhân đồ điện gia dụng có thể tự bốc cháy phổ biến nhất chính là tình trạng quá tải điện. Hệ thống điện trong nhà, bao gồm dây dẫn, ổ cắm và aptomat, đều được thiết kế để chịu một lượng dòng điện nhất định. Khi chúng ta cắm quá nhiều thiết bị điện cùng lúc vào một ổ cắm hoặc một đường dây, hoặc sử dụng các thiết bị có công suất quá lớn, dòng điện sẽ vượt quá giới hạn an toàn.

- Dòng điện quá tải: Dòng điện lớn chạy qua dây dẫn nhỏ hoặc ổ cắm kém chất lượng sẽ làm tăng nhiệt độ của chúng một cách nhanh chóng. Nhiệt độ cao có thể làm chảy lớp vỏ cách điện, gây chập mạch, phát tia lửa điện và dẫn đến cháy nổ.

- Hệ thống dây dẫn cũ kỹ, xuống cấp: Theo thời gian, dây điện trong nhà có thể bị lão hóa, vỏ cách điện bong tróc, bị chuột gặm hoặc bị nén ép quá mức. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ rò rỉ điện, chập điện. Khi có sự cố chập điện, nhiệt độ có thể tăng vọt đột ngột, gây cháy lan ra các vật liệu xung quanh.

- Aptomat không phù hợp hoặc bị hỏng: Aptomat (cầu dao tự động) có chức năng ngắt mạch khi có sự cố quá tải hoặc ngắn mạch. Nếu aptomat không được lắp đặt đúng loại, hoặc bị hỏng, nó sẽ không thể thực hiện chức năng bảo vệ, khiến dòng điện quá tải tiếp tục chạy và gây cháy.

Cách phòng ngừa: Luôn kiểm tra công suất của thiết bị và giới hạn của ổ cắm, dây dẫn. Không cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện. Định kỳ kiểm tra và thay thế các dây điện cũ, hỏng. Đảm bảo aptomat hoạt động tốt và phù hợp với tải trọng của hệ thống điện. Đây là bước quan trọng để đảm bảo an toàn điện gia đình.

Đồ gia điện gia dụng có thể tự bốc cháy do nhiều nguyên nhân.

Thiết bị điện lỗi thời, kém chất lượng hoặc hỏng hóc bên trong

Thị trường đồ điện gia dụng hiện nay rất đa dạng, từ sản phẩm chính hãng cao cấp đến những món đồ giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Chính sự chênh lệch về chất lượng này cũng là một trong những nguyên nhân đồ điện gia dụng có thể tự bốc cháy.

Những sản phẩm không đạt chuẩn an toàn, sử dụng vật liệu cách điện kém, linh kiện bên trong không đảm bảo chất lượng rất dễ bị chập mạch, quá nhiệt trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là các loại sạc điện thoại, pin dự phòng không chính hãng, chúng có thể phát nổ hoặc bốc cháy bất cứ lúc nào.

Đồ điện gia dụng có tuổi thọ nhất định. Sau một thời gian dài sử dụng, các linh kiện bên trong có thể bị hao mòn, ăn mòn, vỏ cách điện xuống cấp, dẫn đến chập điện, rò điện. Ví dụ, chiếc tủ lạnh cũ có thể bị chập cháy do hệ thống dây điện bên trong đã quá cũ.

Nhiều người có thói quen cố sử dụng các thiết bị đã bị hỏng hóc nhẹ, như dây điện bị hở, quạt tản nhiệt của TV, tủ lạnh bị kẹt, hoặc lò vi sóng phát ra tiếng ồn lạ. Những hư hỏng này có thể gây quá nhiệt, chập mạch và là mầm mống của cháy nổ thiết bị điện.

Cách phòng ngừa: Ưu tiên mua sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và bảo hành đầy đủ. Tránh mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị điện. Ngừng sử dụng ngay lập tức và mang đi sửa chữa hoặc thay thế nếu thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc, hoạt động bất thường.

Sử dụng sai cách và thiếu giám sát

Yếu tố con người đóng vai trò không nhỏ trong các vụ cháy nổ liên quan đến đồ điện gia dụng. Nhiều trường hợp nguyên nhân đồ điện gia dụng có thể tự bốc cháy xuất phát từ sự bất cẩn hoặc thiếu hiểu biết trong cách sử dụng.

- Đặt thiết bị gần vật liệu dễ cháy: Để bàn là, bếp điện, lò nướng... gần rèm cửa, quần áo, giấy tờ, hoặc các vật liệu dễ bắt lửa khác là cực kỳ nguy hiểm. Nhiệt độ cao từ thiết bị có thể làm vật liệu này bén lửa.

- Thiếu giám sát khi thiết bị hoạt động: Để các thiết bị như bàn là, bếp điện, máy sưởi hoạt động mà không có người trông coi là một sai lầm nghiêm trọng. Chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

- Sạc pin qua đêm hoặc không đúng cách: Sạc điện thoại, laptop, pin dự phòng qua đêm là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, nếu sạc kém chất lượng hoặc pin bị chai, quá trình sạc kéo dài có thể gây quá nhiệt, phồng pin, thậm chí phát nổ, đặc biệt nếu để trên chăn đệm dễ bắt lửa.

- Dùng nước để dập lửa điện: Khi xảy ra cháy nổ điện, việc dùng nước để dập lửa là cực kỳ nguy hiểm vì nước dẫn điện, có thể gây điện giật và làm đám cháy lan rộng hơn.

Cách phòng ngừa: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng thiết bị. Luôn đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, xa vật liệu dễ cháy. Không để thiết bị hoạt động mà không có người giám sát. Rút phích cắm khi không sử dụng. Sử dụng sạc chính hãng và không sạc pin qua đêm, đặc biệt là điện thoại, pin dự phòng. Nắm rõ cách phòng chống cháy nổ điện cơ bản.

Hãy thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình.

Tác động từ môi trường và các yếu tố khác

Bên cạnh các nguyên nhân trực tiếp từ thiết bị và cách sử dụng, môi trường xung quanh cũng có thể góp phần vào nguy cơ cháy nổ từ đồ điện gia dụng.

- Độ ẩm cao: Môi trường ẩm ướt, đặc biệt là ở những khu vực như nhà tắm, nhà bếp, có thể làm hơi nước xâm nhập vào các mạch điện bên trong thiết bị hoặc ổ cắm, gây chập điện, rò điện.

- Côn trùng và động vật gặm nhấm: Chuột, gián có thể chui vào bên trong thiết bị điện, làm tổ hoặc cắn phá dây điện, gây chập mạch và là nguyên nhân đồ điện gia dụng có thể tự bốc cháy mà ít ai ngờ tới.

- Sét đánh hoặc biến động điện áp đột ngột: Dù hiếm gặp hơn, nhưng sét đánh trực tiếp hoặc các sự cố điện lưới có thể gây ra quá tải điện đột ngột, làm hỏng và gây cháy thiết bị điện không được bảo vệ.

Cách phòng ngừa: Giữ môi trường sống khô ráo, sạch sẽ. Đặt thiết bị điện ở nơi khô thoáng. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, kiểm tra các khe hở của thiết bị để ngăn côn trùng xâm nhập. Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền hoặc ổn áp để bảo vệ các thiết bị điện tử quan trọng.

Các thiết bị điện gia dụng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại nhưng chúng cũng tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ nếu không được sử dụng và bảo quản đúng cách. Từ quá tải điện, thiết bị kém chất lượng, sử dụng sai cách cho đến tác động môi trường, mỗi yếu tố đều có thể trở thành nguyên nhân đồ điện gia dụng có thể tự bốc cháy. Để đảm bảo an toàn điện gia đình, điều quan trọng là mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức, kiểm tra định kỳ, sử dụng thiết bị đúng hướng dẫn và luôn cảnh giác.