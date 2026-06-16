3 TikToker Hàn Quốc nhận án tù ở TP.HCM

Ngày 16/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nam Hyunuk (29 tuổi), Lee Dong Woo (26 tuổi), Jeon Gukbin (28 tuổi; cùng quốc tịch Hàn Quốc), mỗi người 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Lời đề nghị tại phố đi bộ

Theo cáo trạng, 3 bị cáo gồm Nam Hyunuk (SN 1997), Lee Dongwoo (SN 2000) và Jeon Gukbin (SN 1998), cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 20/8/2024.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này khai nhận mục đích đến Việt Nam là để quay các video TikTok giới thiệu về các địa điểm vui chơi và ăn uống.

Các bị cáo tại toà.

Tối 21/8/2024, tại một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện (TP.HCM), Nam Hyunuk làm quen với một người phụ nữ Việt Nam không rõ lai lịch. Người này đề nghị Nam vận chuyển một gói "thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng" về Hàn Quốc, với tiền công hứa hẹn là 3.000.000 Won (khoảng hơn 50 triệu đồng).

Nam bàn bạc với Lee Dongwoo và Jeon Gukbin; cả 2 đều đồng ý tham gia để chia đều số tiền công.

Thủ đoạn giấu ma túy trong quần

Ngày 22/8/2024, Nam Hyunuk nhận từ người phụ nữ và một người đàn ông lạ mặt tại khu vực Bùi Viện một túi vải chứa 3 gói nylon.

Dù được bảo là "thuốc dinh dưỡng" nhưng người thuê đã dặn nhóm thanh niên phải cất giấu kỹ trong quần lót để tránh đóng thuế, thậm chí còn hướng dẫn cách hối lộ cán bộ Hải quan nếu bị phát hiện.

Khoảng 13h30 ngày 23/8/2024, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Incheon (Hàn Quốc) trên chuyến bay số hiệu "KE470", nhóm này đã bị lực lượng an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nam Hyunuk giấu 596,95 gam Ketamine dưới đáy quần lót; Lee Dongwoo giấu 499,62 gam Ketamine dưới đáy quần lót; Jeon Gukbin giấu 395,26 gam Ketamine và 46,6643 gam MDMA dưới đáy quần lót.

Tổng khối lượng ma túy mà nhóm "TikToker" này vận chuyển trái phép là hơn 1,49 kg Ketamine và hơn 46 gam MDMA.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của người phụ nữ và người đàn ông đã thuê nhóm thanh niên này vận chuyển ma túy do thông tin lai lịch không rõ ràng.