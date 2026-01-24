+
++
3 đột phá chiến lược trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
(VTC News) -
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định ba đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.
CAO LÝ
Tin mới
Chăm sóc cha mẹ, đón Tết khởi sắc
09:00 24/01/2026
Gia đình
Một đơn mua, hai lần lời: Người trẻ tranh nhau 'Double Dip' khi mua sắm tết
09:00 24/01/2026
Đời sống
Đang khỏe mạnh bỗng méo miệng, lệch mặt khi ngủ dậy
08:59 24/01/2026
Tin tức
Xu hướng đô thị kết hợp với trải nghiệm sống
08:57 24/01/2026
Bất động sản
‘Được đi học, được ăn no' - Giấc mơ của những đứa trẻ ở Sáng Pao
08:53 24/01/2026
VTC NEWS TV
1 phút đổi pin thay cho 6 giờ sạc, cơ hội để gỡ nút thắt xe máy điện đô thị
08:30 24/01/2026
Giao thông xanh
Cao điểm Tết Bính Ngọ, nhiều chặng bay đạt tỷ lệ đặt chỗ 80–100%
08:29 24/01/2026
Thị trường
Nga, Ukraine đối thoại căng thẳng về vấn đề lãnh thổ
08:20 24/01/2026
Thời sự quốc tế
Công nghệ 24/1: AI mở ra cơ hội việc làm, nỗi lo lắng lùi bước tại Davos 2026
08:19 24/01/2026
Khoa học - Công nghệ
LOTTE MART tung loạt khuyến mại lớn cho nhiều ngành hàng dịp Tết
08:15 24/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững
08:10 24/01/2026
Kinh tế
'Màu sắc mới, Kiểu dáng mới' của UNIQLO Xuân/Hè 2026
07:56 24/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những quyết sách của Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược, hướng về nhân dân
07:22 24/01/2026
Chính trị
Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỷ của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My
07:18 24/01/2026
Sao Việt
Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc
07:17 24/01/2026
Tin nóng
Vì sao mâm cỗ Tết không thể thiếu gà luộc nguyên con?
07:00 24/01/2026
Gia đình
Vinspeed tăng vốn 'khủng', đẩy nhanh đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh
07:00 24/01/2026
VTC NEWS TV
Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới, đưa tàu chiến hướng về Iran
06:54 24/01/2026
Thời sự quốc tế
Giá vàng hôm nay 24/1: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao
06:54 24/01/2026
Tin giá vàng
Đá hơn người vẫn thua U23 Việt Nam, HLV Hàn Quốc thất vọng
06:49 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Giá xăng dầu hôm nay 24/1: Quay đầu tăng mạnh
06:41 24/01/2026
Thị trường
HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam kiệt sức vẫn giữ tinh thần
06:31 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Đình Bắc ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ, HLV Kim Sang-sik nói lý do
06:18 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Các mẫu cầu thang gỗ đẹp cho nhà phố
06:11 24/01/2026
Bất động sản
Đá luân lưu thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á
06:06 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
U23 Việt Nam đá 11m hoàn hảo, thủ môn Hàn Quốc đoán toàn sai
06:00 24/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời tiết ngày 24/1: Miền Bắc tăng nhiệt nhưng vẫn rét đậm diện rộng
05:30 24/01/2026
Thời tiết
Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu
23:50 23/01/2026
Chính trị
Xem Đình Bắc sút phạt đẳng cấp, U23 Việt Nam dập tắt hưng phấn của U23 Hàn Quốc
23:50 23/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Giới thiệu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội
23:15 23/01/2026
Chính trị